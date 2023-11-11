Татьяна Тарасова: «Каждому понятно, что процесс по делу Валиевой проходит очень долго. Я не загадываю чего-то, а просто жду»

Татьяна Тарасова заявила, что процесс по делу Валиевой проходит очень долго.

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что вынесет решение по допинг-делу фигуристки в январе 2024 года.

«Очень долго. Каждому понятно, что процесс проходит очень долго. Но мы не знаем их правил.

Я не загадываю чего‑то, а просто жду», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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