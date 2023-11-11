Татьяна Тарасова: «Каждому понятно, что процесс по делу Валиевой проходит очень долго. Я не загадываю чего-то, а просто жду»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что процесс по делу Валиевой проходит очень долго.

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что вынесет решение по допинг-делу фигуристки в январе 2024 года. 

 «Очень долго. Каждому понятно, что процесс проходит очень долго. Но мы не знаем их правил.

Я не загадываю чего‑то, а просто жду», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

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2 комментария

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Маргарита В Сафронова
каждому понятно, что всё понятно и с каждым днём становится всё понятнее понимающему)))
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Оле-Лукойе
На самом деле тому, кто имеет хоть смутное понятие о судопроизводстве, понятно, что это ещё очень быстро.
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