Камила Валиева: «Представляла себя в танцах на льду, в парах – нет. Лет в 9, когда что-то не получалось, я сама говорила: «Может, в танцы пойдем»

Камила Валиева рассматривала переход в танцы на льду в начале карьеры.

– Ты себя вообще представляла хоть когда-нибудь, хоть раз в танцах?

– В танцах – да, в парах – нет. Мне импонируют танцы, поэтому я за них. Когда встал вопрос лет в девять еще, когда что-то не получалось, я сама говорила: «Может, тогда в танцы пойдем, раз ничего не получается».

Вопрос был в том, что мне нравились коньки, мне нравилось фигурное катание, но в какой-то момент я не понимала, что у меня ничего не получается и зачем тогда мучить одиночное катание», – сказала российская фигуристка.