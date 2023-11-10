Камила Валиева: «Представляла себя в танцах на льду, в парах – нет. Лет в 9, когда что-то не получалось, я сама говорила: «Может, в танцы пойдем»

Теги сборная России танцы на льду пары женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассматривала переход в танцы на льду в начале карьеры.

– Ты себя вообще представляла хоть когда-нибудь, хоть раз в танцах?

– В танцах – да, в парах – нет. Мне импонируют танцы, поэтому я за них. Когда встал вопрос лет в девять еще, когда что-то не получалось, я сама говорила: «Может, тогда в танцы пойдем, раз ничего не получается».

Вопрос был в том, что мне нравились коньки, мне нравилось фигурное катание, но в какой-то момент я не понимала, что у меня ничего не получается и зачем тогда мучить одиночное катание», – сказала российская фигуристка.

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9 комментариев

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Товарищ Майор.
Хорошо что мама Камилы всё же не увела её в танцы
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Nad-in
Ответ tanygavr
Танцорша вряд ли получилась бы из Камилы, у нее не самое лучшее скольжение, еще и такая тяжёлая стала. Не смотрится она с партнерами в шоу, даже Алина легче и маневренней в паре.
Сравнивать можно будет, когда Камиле будет 21 год как Алине сейчас. А танцует она классно, и скольжение у неё лучшее
+5
-1
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pas33pas
Обидно стало за танцы, что это какбэ место ссылки тех, у кого не получилось в одиночке.
+3
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Anna
Ответ pas33pas
Обидно стало за танцы, что это какбэ место ссылки тех, у кого не получилось в одиночке.
У кого не получаются прыжки
+3
0
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22somebody22
Ответ tanygavr
Танцорша вряд ли получилась бы из Камилы, у нее не самое лучшее скольжение, еще и такая тяжёлая стала. Не смотрится она с партнерами в шоу, даже Алина легче и маневренней в паре.
Диша Дэвис с тобой не согласится🤣
+1
-1
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22somebody22
Ответ pas33pas
Обидно стало за танцы, что это какбэ место ссылки тех, у кого не получилось в одиночке.
Вот поэтому,у нас такие убогие танцы на льду.
+2
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