Валиева о волнении перед стартами: «Я больше научилась контролировать то, что у меня транслируется на лице, в теле. Но как была судорожным ребенком, так и осталась»

Теги сборная России Первый канал женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала, что по-прежнему волнуется перед стартами.

Об этом 17-летняя фигуристка высказалась во время просмотра своего же интервью, которое дала Первому каналу четыре года назад. Там Камила рассказывала о волнении перед соревнованиями.

«Ничего не изменилось. На самом деле, пища для размышления – нужно в голове разбираться, это просто так не проходит. Что было в 13 лет, что сейчас – одно и то же. 

То, что у тебя внутри, обычно показывается снаружи, но сейчас я больше научилась контролировать то, что у меня транслируется на лице; то, что у меня транслируется в теле. В тот же момент я пытаюсь успокоиться, то есть выдохнуть телом, чтобы успокоиться головой.

Но я как была таким судорожным ребенком, который боится всего, так до сих пор и до сих пор осталась, к сожалению. Скорее, это человеческое», – отметила Валиева.

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15 комментариев

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Хрустальный Гусенок
Камила насильно повзрослела горьким и трудным путем, стала грустнее, но сильнее и мудрее.
Удачи завтра на казанском льду :-)
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nina1212
Ответ Александр Шульгин
Опять пошел пиар раньше времени
первый канал перед этапом снимает видео о топовых участниках Каждый раз! На этом этапе Камила выступает, поэтому с ней сняли материал Очень милое интервью Камила смотрит свое старое интервью 4 летней давности
+10
-2
+8
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Viktoria dek
Ответ Александр Шульгин
Опять пошел пиар раньше времени
Вышло мини интервью Камилы от первого канала перед этапом в Казани. Спортс сейчас это интервью на мелкие кусочки разделит и будет выкладывать цитаты)
+5
-1
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Bechet
Ответ Александр Шульгин
Опять пошел пиар раньше времени
Бедняга. Опять заставляют заходить в новости с Ками и комментировать?
Обращаюсь к начальству этого бота. Дайте ему отпуск!
+5
-1
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22somebody22
Ответ Мороженко
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Не больше,чем Загитовой и Трусовой.
+8
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Bechet
С ее мимикой многое на лице читалось да. Даже можно было предугадать неудачные прокаты по лицу
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Lapo Elkann
Ответ Зулфира Мухаметшина
В тройку лидеров бы постараться войти.
кому ?
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Viktoria dek
Ответ Зулфира Мухаметшина
В тройку лидеров бы постараться войти.
Войдёт, не переживайте)
+3
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22somebody22
Ответ мистер бин
Таблетки помогают от волнения.
Сам и жри.Из-за одних таблеток,она уже проходит через суды.
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