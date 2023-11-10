Валиева о волнении перед стартами: «Я больше научилась контролировать то, что у меня транслируется на лице, в теле. Но как была судорожным ребенком, так и осталась»

Камила Валиева рассказала, что по-прежнему волнуется перед стартами.

Об этом 17-летняя фигуристка высказалась во время просмотра своего же интервью, которое дала Первому каналу четыре года назад. Там Камила рассказывала о волнении перед соревнованиями.

«Ничего не изменилось. На самом деле, пища для размышления – нужно в голове разбираться, это просто так не проходит. Что было в 13 лет, что сейчас – одно и то же.

То, что у тебя внутри, обычно показывается снаружи, но сейчас я больше научилась контролировать то, что у меня транслируется на лице; то, что у меня транслируется в теле. В тот же момент я пытаюсь успокоиться, то есть выдохнуть телом, чтобы успокоиться головой.

Но я как была таким судорожным ребенком, который боится всего, так до сих пор и до сих пор осталась, к сожалению. Скорее, это человеческое», – отметила Валиева.