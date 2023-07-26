«Пошел бы на вечеринку с Валиевой, Загитовой дал бы пароль от телефона». Гуменник поучаствовал в челлендже

Теги сборная России Первый канал Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Петр Гуменник Алина Загитова Камила Валиева Фигурное катание

Петр Гуменник поучаствовал в челлендже для видео Первого канала.

Фигурист должен был выбрать, с кем из представленных людей он бы пошел на вечеринку, кого бы разыграл, а кому дал пароль от своего телефона. 

«Пошел бы на вечеринку с Валиевой – я был у нее на дне рождения, было неплохо. Пранканул бы Лизу Туктамышеву – думаю, она бы не обиделась. Алине Загитовой дал бы пароль от телефона», – сказал Гуменник

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4 комментария

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Islam Rashidov
Мда... Ребят, не знаю как вам, но по мне он нормальный парень)
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AllaS
Пётр фигурист отличный, лучший , в прошлом сезоне восторгал на каждом соревнование.
И правильный очень , пароль от телефона Загитовой, Мбаппе, Галлямову, Дурову
С Илоном Маском тусить и многое у него узнать . 👍🏻🔥
+2
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Natalia Gladkia
Ответ Самасебезвезда
Молодец, знает кому самое ценное доверить.
Да...все правильно, зрит в корень, умный юноша!!!
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