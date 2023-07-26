«Пошел бы на вечеринку с Валиевой, Загитовой дал бы пароль от телефона». Гуменник поучаствовал в челлендже
Петр Гуменник поучаствовал в челлендже для видео Первого канала.
Фигурист должен был выбрать, с кем из представленных людей он бы пошел на вечеринку, кого бы разыграл, а кому дал пароль от своего телефона.
«Пошел бы на вечеринку с Валиевой – я был у нее на дне рождения, было неплохо. Пранканул бы Лизу Туктамышеву – думаю, она бы не обиделась. Алине Загитовой дал бы пароль от телефона», – сказал Гуменник.
И правильный очень , пароль от телефона Загитовой, Мбаппе, Галлямову, Дурову
С Илоном Маском тусить и многое у него узнать . 👍🏻🔥