Иоланда Чен о критике в адрес Загитовой: «К Алине слава пришла вулканически быстро. У людей к ней предвзятость и ревность – ей повезло в спорте и жизни»
Иоланда Чен высказалась о критике в адрес Алины Загитовой.
– За что критикуют Загитову, завоевавшую все титулы в мировом фигурном катании?
– Обусловлено тем, что все, что произошло с ней, произошло рано. В нашей стране принято что-то заслужить по выслуге лет, пройдя тернистый путь. Это менталитет страны. К Алине слава пришла вулканически быстро. Некоторые люди не понимают, что за этим стоит огромная работа, проделанная в течение шестнадцати лет.
Она выиграла все, и это не случайность. У людей к ней предвзятость и ревность – ей повезло в спорте и жизни. Одна ошибка Загитовой моментально приведет к шлейфу критики, и будут говорить о ее карт-бланше.
– Хейт Загитовой в спорте сравним с Бузовой в шоу-бизнесе?
– Оля заслужила свою известность только тем, что вышла замуж за известного футболиста и скандально с ним разошлась, а потом нашлись люди, которые хорошо ее раскрутили. Алина же свою известность получила кровью и потом. Оля такой путь не прошла и столько не пахала, мозолей и шишек не набивала, сколько Алина, – сказала Чен.
Что не заслуженный полёт.
Я так скажу вам наперёд:
«Везёт тому, кто сам везёт.»
Труд посторонних мало виден,
Доказывать тут ни к чему.
А если кто судьбой обижен,
К себе вопросы самому.
Любому в жизни час намечен,
Но, не любой его возьмёт.
Запомните пять слов навечно:
«Везёт тому, кто сам везёт!»
Наверное, вспомнила о тех программах Алины, да и после недавнего интервью ЭГ, надеюсь, многие поняли, как были несправедливы к Алине. Очень на это надеюсь.
К Алине слава пришла не просто так, для этого ей пришлось пахать по 12-14 часов в сутки, растирая ноги в кровь.
Идет по жизни смело, честно и не обращает внимания на тех, кто бежит за неё следом, стараясь достать.
Вот поэтому и не даёт покоя.
На этом свете много людей, которым плохо от того, что кому-то хорошо, к сожалению.
А сама она, когда критиковала ее как ведущую, тоже получается делала это из зависти?
В этой новости меня заинтересовала фраза "вулканически быстро"... Как же красиво и точно звучит. Иоланда могет)