Иоланда Чен о критике в адрес Загитовой: «К Алине слава пришла вулканически быстро. У людей к ней предвзятость и ревность – ей повезло в спорте и жизни»

Иоланда Чен высказалась о критике в адрес Алины Загитовой.

– За что критикуют Загитову, завоевавшую все титулы в мировом фигурном катании?

– Обусловлено тем, что все, что произошло с ней, произошло рано. В нашей стране принято что-то заслужить по выслуге лет, пройдя тернистый путь. Это менталитет страны. К Алине слава пришла вулканически быстро. Некоторые люди не понимают, что за этим стоит огромная работа, проделанная в течение шестнадцати лет.

Она выиграла все, и это не случайность. У людей к ней предвзятость и ревность – ей повезло в спорте и жизни. Одна ошибка Загитовой моментально приведет к шлейфу критики, и будут говорить о ее карт-бланше.

– Хейт Загитовой в спорте сравним с Бузовой в шоу-бизнесе?

– Оля заслужила свою известность только тем, что вышла замуж за известного футболиста и скандально с ним разошлась, а потом нашлись люди, которые хорошо ее раскрутили. Алина же свою известность получила кровью и потом. Оля такой путь не прошла и столько не пахала, мозолей и шишек не набивала, сколько Алина, – сказала Чен.