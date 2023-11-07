Иоланда Чен о критике в адрес Загитовой: «К Алине слава пришла вулканически быстро. У людей к ней предвзятость и ревность – ей повезло в спорте и жизни»

Теги сборная России Иоланда Чен женское катание Алина Загитова Ольга Бузова Фигурное катание

Иоланда Чен высказалась о критике в адрес Алины Загитовой.

– За что критикуют Загитову, завоевавшую все титулы в мировом фигурном катании?

– Обусловлено тем, что все, что произошло с ней, произошло рано. В нашей стране принято что-то заслужить по выслуге лет, пройдя тернистый путь. Это менталитет страны. К Алине слава пришла вулканически быстро. Некоторые люди не понимают, что за этим стоит огромная работа, проделанная в течение шестнадцати лет.

Она выиграла все, и это не случайность. У людей к ней предвзятость и ревность – ей повезло в спорте и жизни. Одна ошибка Загитовой моментально приведет к шлейфу критики, и будут говорить о ее карт-бланше.

– Хейт Загитовой в спорте сравним с Бузовой в шоу-бизнесе?

– Оля заслужила свою известность только тем, что вышла замуж за известного футболиста и скандально с ним разошлась, а потом нашлись люди, которые хорошо ее раскрутили. Алина же свою известность получила кровью и потом. Оля такой путь не прошла и столько не пахала, мозолей и шишек не набивала, сколько Алина, – сказала Чен.

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46 комментариев

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ЮИ
Во-первых, что это их опять шибануло? Вроде поводов новых не было. Алина спокойно и с успехом выступает в шоу, молчит. Или мы чего-то не знаем? Во-вторых, это Чен сама себя критикует? С кем она разговаривает?
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Анастасия Зарипова
Журналисты то и дело спрашивают про Загитову у других людей. Какое вам дело, сколько можно её полоскать. Чен конечно раньше сама была любителем накидать на Загитову, а теперь говорит что люди к ней предвзяты, удивительно, насколько лицемерная тусовка в ФК.
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Александр Подгорных
Ответ ЮИ
Во-первых, что это их опять шибануло? Вроде поводов новых не было. Алина спокойно и с успехом выступает в шоу, молчит. Или мы чего-то не знаем? Во-вторых, это Чен сама себя критикует? С кем она разговаривает?
Их не шибануло, их уже шестой год так шибает. Но по сути она все верно сказала, зависть, злость что не им досталось популярность и доходы, ну и подлость, как без этого.
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Oleandra
Почему комментаторы матч ТВ говорят о ФК? это же для этого телеканала самый неинтересный вид спорта)
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Белла
Это началось с того что тат в прямом эфире на гос канале начала реветь по золотой медали, при этом её не уволили, не осудили, а наобе тефи влепили, вот и решили что хейт Алины норма, тем же по сей день занимаются жупанков, вайц, губа и им подобные персонажи
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Зурбаган
Ответ Алексей Токарев
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Критики сами с ленивыми мозгами. Все критикуют, а лучше сами от этого не живут. Видела ее интервью с Траньковым и пару влогов, менять уже вам надо старые записки. Чен отметила, что за всем стоит титанический труд в спорте, а это характер. Надеюсь кто ее критикует также живет как она. Ну хоть наполовину. Чтобы ни так обидно критикующим было, что ей вершки, а им корешки.
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Зурбаган
Ответ asusp527
Ну если объект сравнения Бузова...
Так у завистливых и недалеких. Чен же подчеркнула это между строк.
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Татьяна У.
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Ответ Александр Северный
на счёт жизни согласен. удачно присела и дёрнула за чей-то влиятельный рычаг.
Кричать легко, мол, повезло,
Что не заслуженный полёт.
Я так скажу вам наперёд:
«Везёт тому, кто сам везёт.»
Труд посторонних мало виден,
Доказывать тут ни к чему.
А если кто судьбой обижен,
К себе вопросы самому.
Любому в жизни час намечен,
Но, не любой его возьмёт.
Запомните пять слов навечно:
«Везёт тому, кто сам везёт!»
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На Пекин
Много всего можно сказать, но, если коротко, Алина любит жизнь, а жизнь любит её.
+7
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АВС98
Удача произрастает на подготовленной почве!
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Розалия Валеева
Ответ asusp527
Ну если объект сравнения Бузова...
Ну ,это корреспонденту хотелось ,чтобы сравнивали с Бузовой.Но не вышло.
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victoire
Как много желающих высказаться по поводу Загитовой... У Алины опять что-то хорошее намечается?
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Мира2024
Вспомнила, что именно Иоланда, когда комментировала ЧЕ2018 говорила, после пп Алины: за всю свою жизнь я никогда не видела, чтобы люди так катались!
Наверное, вспомнила о тех программах Алины, да и после недавнего интервью ЭГ, надеюсь, многие поняли, как были несправедливы к Алине. Очень на это надеюсь.
К Алине слава пришла не просто так, для этого ей пришлось пахать по 12-14 часов в сутки, растирая ноги в кровь.
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Мира2024
Ответ Розалия Валеева
Почему Алина не дает покоя некоторым корреспондентам ?
Алина интересная личность! Сильный и добрый человек!
Идет по жизни смело, честно и не обращает внимания на тех, кто бежит за неё следом, стараясь достать.
Вот поэтому и не даёт покоя.
На этом свете много людей, которым плохо от того, что кому-то хорошо, к сожалению.
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Elena Grishanova
Ответ Александр Северный
на счёт жизни согласен. удачно присела и дёрнула за чей-то влиятельный рычаг.
Не позорились бы! Тренировки по 12 часов до ноги в кровь, конечно "рычаг"
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Александр Подгорных
Ответ Александр Северный
на счёт жизни согласен. удачно присела и дёрнула за чей-то влиятельный рычаг.
Это вы наверное о своей любимке, поклоннице спартака написали. Все верно.
+15
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Мира2024
Иоланда права, странно, конечно, именно от неё слышать эту правду, так как сама она про это забывает временами, но если поняла и осознала, то только хорошо и прежде всего для неё же.
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ɔculpa
Чен несёт ерунду от и до. Начиная от хейта Загитовой, большая (ударение ставить не берусь) часть которого вообще не связана с её спортивными успехами, заканчивая Бузовой, которая стала известной ещё до того, как Тарасов пришёл в "Локо". Конечно, Заги заслуженнее Бузовой. Плацдарм Бузовой на ТВ – эксгибиционистический проект, для успеха в котором не нужно ни таланта, ни трудолюбия, а плацдарм Загитовой – профессиональный спорт, в котором она добилась величия, впахивая как Мама Карла (ну и совсем без таланта, даже впахивая, таких побед было бы не одержать). Вот хейт к Алине в то время – это да, зависть. Но сейчас её хейтят не за её ранний успех (ну не считая старых преданных хейтеров, которые просто с удовольствием хейтят и по новым причинам), а хейтят её за то, как нелепа она в тех новых ролях, в которые её впихивают. Вот ведёт она сейчас влог, вполне неплохо получается. Без претензий, без давления, без прямых эфиров, милое непринуждённое общение, где никто из себя никого не строит, и тут она довольно органична, можно только похвалить.
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icaruz
Т.е. эта мадам говорит что критики АЗ просто ей завидуют? 😧 Не признают ее "лучшей ведущей" не потому что имеют глаза и уши, а потому что завидуют? 😳🤦‍♂️

А сама она, когда критиковала ее как ведущую, тоже получается делала это из зависти?
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rdyabin@icloud.com
АЛИНОЧКА НАША ДЕВОЧКА МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ😻😻😻😻😻😻😻😍😍😍😍😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😘😘😘😘😘😘😘😘
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Безымянный болельщик
Про Загитову давно все ясно и понятно, когда люди перестанут так обсуждать ее?
В этой новости меня заинтересовала фраза "вулканически быстро"... Как же красиво и точно звучит. Иоланда могет)
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Слончик
Все всё понимают
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Мира2024
Ответ Lesana
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... написала косно ..языкая 😊
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Мира2024
Ты наша гордость, наша свояЗагитова! Любим и очень уважаем!
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Розалия Валеева
Почему Алина не дает покоя некоторым корреспондентам ?
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