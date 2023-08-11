«Для Загитовой идеальный вариант – сниматься в кино. Но заниматься нужно много». Педагог по актерскому мастерству – о перспективах фигуристки

Теги сборная России Светлана Хоркина женское катание Алина Загитова Ольга Бузова кино Фигурное катание

Педагог оценил перспективы фигуристки Алины Загитовой в качестве актрисы.

Ранее олимпийская чемпионка начала посещать занятия по актерскому мастерству.

– Загитова – очень медийная персона. С ней всегда связана шумиха в СМИ, поэтому она в любом случае будет привлекать людей. Можно привести пример Бузовой или Хоркиной на сцене.

Вопрос стоит в том, что актерским мастерством нужно усердно заниматься. То, что она делала на льду – не совсем то, что нужно для театра. На льду происходит показ, эмоции там больше изображаются, чем переживаются. Театр же – искусство переживания. Тем более ее кондиции и внешние данные не совсем подходят под сферу театра.

Для Загитовой идеальный вариант – сниматься в кино. Камера очень полюбит Алину, так как ее внешние данные будут способствовать этому. Но заниматься ей нужно много, потому что сейчас она себя ведет очень закрыто и блокирует свои эмоции, прячется. А в актерском искусстве надо наоборот раскрываться, оголять свою душу.

У нас это называется «стриптиз». Только это не про обнаженное тело, а про умение раскрыться душой и асоциальной стороной. Тело – только инструмент, важно управлять эмоциями и чувствами на сцене. Обычно раскрываться всегда больно, но это нужно. Иначе ее быстро забудут – и Загитова получит клеймо неудачной актрисы, как это было с Хоркиной.

– Какие роли, на ваш взгляд, Загитова могла бы исполнять?

– У нас вся страна предрасположена к характерным ролям. С героями у нас проблема, но по внешним данным Загитова может быть героиней. Вопрос будет стоять только в ее раскрутке и продвижении. У нее есть база хореографии, популярность и желание, поэтому важно, кто в нее будет вкладываться.

Алина должна вызывать у зрителя определенные эмоции, если она героиня. С ней можно это сделать – нужно только грамотно вкладывать в нее ресурсы и обучать актерскому мастерству, – сказал преподаватель по актерскому искусству Игорь Афончиков.

Алина Загитова: «Сегодня было первое занятие по актерскому мастерству. Было очень интересно и эмоционально»

24 комментария

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Pelerin
Идеальный вариант, потому что можно 100500 дублей снять? )
+12
-7
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Мар-ина
Очень грамотные слова. ☀
+4
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Olga.t
Ответ Лека-Лека
Ну Медведеву же пропихнули на третьесортный канальчик. Она там пытается что-то изображать.
Странная закономерность, под каждым постом об Алине вы постоянно противопоставляете ей Медведеву. Зачем? Иначе поддержать свою любимую фигуристку не получается?
Девочки разные, у каждой своя история, пытаясь унизить Евгению, вы оказываете медвежью услугу Алине.
+2
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Девушка Безимени
Ответ Великий Алонсо
В кино для взрослых разве что, интересно было бы глянуть
)
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