Елизавета Туктамышева: «Пауза в карьере? Я планирую кататься в шоу Авербуха и много спать»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание ледовые шоу Фигурное катание

Туктамышева рассказала о своей роли в ледовом шоу Ильи Авербуха «Кармен».

В этом сезоне фигуристка не принимает участия в соревнованиях. 

«Пауза в карьере? Я планирую кататься в шоу Ильи Авербуха и много спать.

Моя роль – организатор карнавала, я его хозяйка. Поднималась в обруче без страховки, для меня это было не страшно.

Если пошла на такой шаг, значит, чувствовала безопасность», – сказала Елизавета Туктамышева. 

«Если фигурист берет паузу – это не значит, что он завершил карьеру». Монолог Лизы Туктамышевой для Sports.ru

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17 комментариев

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galik55
Лиза, отдыхай, катайся в удовольствие. Любим
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Lina Dzhanibek
Хорошо, что задействовали Лизу. Замечательный номер
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Machine Head
Елизавета умна по природе своей . Никогда не дает глупых комментариев и не говорит глупости. Красавица!
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Maria L
ну шоу так шоу, я Лизу жду всегда и везде, в любой роли 🥰
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Люсия Федосова
Лиза красотка .Имеешь полное право на участие в шоу .
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Mari Gams
Лиза делает то , что считает нужным для себя в данное время , со льда не уходит , катает в своё удовольствие , молодец ! Номер в Кармен очень чувственный , красивый .
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Charmless Man
И все ещё жалеют заканчивающих спортсменов! Да у них пенсия - как у нас, простых смертных, пенсия, только в 30 лет!)))
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N-fox
Прекрасный план. Отдыхать тоже когда-то надо.
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Маргарита Михайловна
Если бы не деньги из бюджета эти халтурные шоу Авербуха с раздачей бесплатных билетов давно бы прогорели.
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Maria L
Ответ Варлампий Варлампий
говорят у нее девушка есть
😃😃😃
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