Елизавета Туктамышева: «Пауза в карьере? Я планирую кататься в шоу Авербуха и много спать»

Туктамышева рассказала о своей роли в ледовом шоу Ильи Авербуха «Кармен».

В этом сезоне фигуристка не принимает участия в соревнованиях.

«Пауза в карьере? Я планирую кататься в шоу Ильи Авербуха и много спать.

Моя роль – организатор карнавала, я его хозяйка. Поднималась в обруче без страховки, для меня это было не страшно.

Если пошла на такой шаг, значит, чувствовала безопасность», – сказала Елизавета Туктамышева.

«Если фигурист берет паузу – это не значит, что он завершил карьеру». Монолог Лизы Туктамышевой для Sports.ru