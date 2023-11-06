Елизавета Туктамышева: «На шоу в Японии оторвалась лямка костюма – на поклоне Фернандес любезно ее придержал»

Теги Хавьер Фернандес сборная России Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание сборная Испании ледовые шоу Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала о курьезе на гастролях с ледовым шоу.

«Забавные случаи на таких выступлениях – не редкость. На одном из последних прокатов в Японии мы выходили на номер-открытие в костюмах, которые нам предоставляли организаторы.

Выступали уже две недели. И вот на очередном шоу мы делаем с Хавьером Фернандесом параллельный тройной тулуп. А у меня были тонкие лямки на костюме, и одна из них оторвалась. Была такая паника! Я думала: ну все! А ведь надо было еще докатывать и танцевать.

Я как-то докатала, а на поклоне нужно было всем взяться за руки, но Хави любезно придержал эту лямку, чтобы я смогла спокойно сделать поклон и не думать о проблемах с костюмом», – написала Туктамышева в блоге на Sports.ru.

Завтрак с дельфинами и помощь Фернандеса с порвавшимся платьем. Изнанка ледовых шоу в блоге Лизы Туктамышевой

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3 комментария

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ЮИ
Забавно и мило
+6
0
+6
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Алеся Ткаченко
Молодцы фигуристы,приходят на помощь друг другу
0
0
0
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