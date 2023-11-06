Елизавета Туктамышева: «На шоу в Японии оторвалась лямка костюма – на поклоне Фернандес любезно ее придержал»
Елизавета Туктамышева рассказала о курьезе на гастролях с ледовым шоу.
«Забавные случаи на таких выступлениях – не редкость. На одном из последних прокатов в Японии мы выходили на номер-открытие в костюмах, которые нам предоставляли организаторы.
Выступали уже две недели. И вот на очередном шоу мы делаем с Хавьером Фернандесом параллельный тройной тулуп. А у меня были тонкие лямки на костюме, и одна из них оторвалась. Была такая паника! Я думала: ну все! А ведь надо было еще докатывать и танцевать.
Я как-то докатала, а на поклоне нужно было всем взяться за руки, но Хави любезно придержал эту лямку, чтобы я смогла спокойно сделать поклон и не думать о проблемах с костюмом», – написала Туктамышева в блоге на Sports.ru.
Завтрак с дельфинами и помощь Фернандеса с порвавшимся платьем. Изнанка ледовых шоу в блоге Лизы Туктамышевой
3 комментария