Артем Федорченко: «За границей программы ставят по-другому, чем у нас. Риццо выходит катать под женский вокал – а в России что скажут?»

Хореограф Артем Федорченко высказался о различиях российских и зарубежных программ.

«Это разговор о том, как ставят за границей и как ставят в России. У меня мечта – съездить поработать с постановщиками заграничными.

Не буду называть фамилий, просто есть мечта с несколькими людьми за границей поработать и посмотреть, как они приходят к своим фишечкам, посмотреть вживую, напитаться этим. Моя мечта, задача, цель.

В России не скажу, что плохо ставят – нет. Есть классные программы, которые я пересматривал. Но все-таки то, что делают за границей именно в плане постановок, мне ближе.

Я от многих специалистов в России слышал фразу: ты же все равно понимаешь, что там по-другому ставят. Это не мое мнение, я слышал это от людей, с которыми работаю.

Я вот это «по-другому» хочу посмотреть вживую. И как-то приперчить своим, соединить со своим видением фигурного катания.

Я не говорю, что (у нас) хуже, я говорю, что по-другому. Разный подход к постановке, разный потребитель, зритель.

Что в пример можно привести? , который выходит катать под женский вокал. В России что скажут? Мы сами прекрасно понимаем. А там другой подход.

И там смотрят и говорят: о, что-то необычное, новое. Или Луна , которая поставила вог. Это прикольно, что-то необычное – ни одного пустого места, все в руках, геометрии.

Или Настя Губанова – что бы было, если бы она вышла со своей программой (тоже вог) на наших стартах? Что бы сказали?

Мне ближе то, как (ставят) за границей. А может, некоторым судьям ближе то, что у нас. И это имеет место быть. Просто у нас разные мнения и видения. Для этого и существуют разные постановщики, разная музыка», – сказал хореограф.

Чем удивят фигуристы в новом сезоне? У француза отсылка к Валиевой на Олимпиаде, а Луна устраивает гонку на льду