Артем Федорченко: «За границей программы ставят по-другому, чем у нас. Риццо выходит катать под женский вокал – а в России что скажут?»

Теги мужское катание женское катание Анастасия Губанова Маттео Риццо Луна Хендрикс Артем Федорченко Фигурное катание

Хореограф Артем Федорченко высказался о различиях российских и зарубежных программ.

«Это разговор о том, как ставят за границей и как ставят в России. У меня мечта – съездить поработать с постановщиками заграничными.

Не буду называть фамилий, просто есть мечта с несколькими людьми за границей поработать и посмотреть, как они приходят к своим фишечкам, посмотреть вживую, напитаться этим. Моя мечта, задача, цель.

В России не скажу, что плохо ставят – нет. Есть классные программы, которые я пересматривал. Но все-таки то, что делают за границей именно в плане постановок, мне ближе.

Я от многих специалистов в России слышал фразу: ты же все равно понимаешь, что там по-другому ставят. Это не мое мнение, я слышал это от людей, с которыми работаю.

Я вот это «по-другому» хочу посмотреть вживую. И как-то приперчить своим, соединить со своим видением фигурного катания.

Я не говорю, что (у нас) хуже, я говорю, что по-другому. Разный подход к постановке, разный потребитель, зритель.

Что в пример можно привести? Маттео Риццо, который выходит катать под женский вокал. В России что скажут? Мы сами прекрасно понимаем. А там другой подход.

И там смотрят и говорят: о, что-то необычное, новое. Или Луна Хендрикс, которая поставила вог. Это прикольно, что-то необычное – ни одного пустого места, все в руках, геометрии.

Или Настя Губанова – что бы было, если бы она вышла со своей программой (тоже вог) на наших стартах? Что бы сказали?

Мне ближе то, как (ставят) за границей. А может, некоторым судьям ближе то, что у нас. И это имеет место быть. Просто у нас разные мнения и видения. Для этого и существуют разные постановщики, разная музыка», – сказал хореограф. 

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12 комментариев

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Revery
В смысле - чтобы сказали? Сказали, что классные проги.
С каких пор мальчикам нельзя катать под женский вокал? А девочкам вог показывать? Глупости какие-то.
+19
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Леди Брэкнелл
Какую-то ерунду он говорит. И здесь были бы рады посмотреть на вог, приняли бы хорошо. Женский вокал тоже никого бы не шокировал.
+16
-1
+15
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Мурманчанин37
Что-то Федорченко понесло)) P.S. Никогда не понимал, почему с ним так носятся
+10
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urtica
Дичь какая-то. Это в целом в ФК практически никогда не ставят мальчикам под женский вокал и наоборот почему-то, а не только у нас. Риццо один из немногих за не знаю сколько лет. Вог Губановой в Питере у Рукавицина в группе ставили, разве нет?
Странный персонаж.
+8
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+8
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Delirium
Что-то Артем странное рассказывает. С каких это пор у нас мальчикам запрещают кататься под женский вокал? А Насте Губановой кто ставил вог?
+5
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Mion
Соня Самодурова катала очень классный вог еще 3 сезона назад. Говорили все примерно: классная программа, вот бы Соня ее выкатывала))

Да и никто ничего не подумает. У наших парней столько рюшей и блесток бывает на костюмах, что уж точно не о музыке надо беспокоиться, если он об этом 😁😁
+3
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+3
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B.Jones
Чем чем ты там хочешь напиться петрушка!?😁
И ещё фамилию подправят.
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lepestok
Федорченко мыслит какими-то шаблонами))))
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lepestok
Ответ Мурманчанин37
Что-то Федорченко понесло)) P.S. Никогда не понимал, почему с ним так носятся
заграницей бы с ним не носились)))
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lepestok
как же мне это надоело - всё для наших за границей лучше))) кто тебе мешает ставить, как ты хочешь?!!!!!))) у каждого свой стиль. Скоро некоторые будут молиться на заграницу))))
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azure
Артёму удачи и больших успехов! Чтобы всё задуманное получилось на высшем уровне.
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