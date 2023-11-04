Украинцы Пинчук – Погорелов и грузины Дэвис – Смолкин поздравили друг друга и пожали руки на награждении Мемориала Дениса Тена
Украинский и грузинский дуэты поздравили друг друга на Мемориале Дениса Тена.
Представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин победили, украинцы Мария Пинчук и Никита Погорелов заняли третье место.
На награждении фигуристы обменялись рукопожатиями и обнялись.
В сентябре украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта на награждении юниорского Гран-при отказались поздравлять грузинскую пару Анастасия Метелкина – Лука Берулава, которая тренируется в России.
Дэвис и Смолкин перешли из сборной России в Грузию в мае 2023 года.
Украинские фигуристы Серова и Хобта отказались поздравлять грузинскую пару Метелкина – Берулава на награждении юниорского Гран-при
А вообще, потрясающее двуличие, которое сквозит из всех щелей
И мы плечом стоим сейчас друг к другу,
Нельзя играться жизнями, как в тире,
Не замечая в чьём – то сердце вьюгу.
Мы разные, конечно, все снаружи,
Но в наших жилах кровь одна течет,
И в самые холодные вновь стужи,
Цвет кожи будет уж не в счет.
У нас, у всех одни и те же чувства,
И сердце одинаково стучит,
В душе должно быть все-таки не пусто,
Когда о помощи народ другой кричит.
Да, разные у нас традиции и вера,
Но это ведь на главное для нас.
Должна создаться в мире счастья сфера.
Чтоб на лице улыбка родилась.
Я призываю всех людей планеты,
Объединиться, стать одной семьёй.
И в жизни главные для каждого ответы,
Найдём, покончив с нравственной войной!