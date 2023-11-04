Украинский и грузинский дуэты поздравили друг друга на Мемориале Дениса Тена.

Представители Грузии Диана Дэвис и победили, украинцы Мария Пинчук и Никита Погорелов заняли третье место.

На награждении фигуристы обменялись рукопожатиями и обнялись.

В сентябре украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта на награждении юниорского Гран-при отказались поздравлять грузинскую пару Анастасия Метелкина – Лука Берулава, которая тренируется в России.

Дэвис и Смолкин перешли из сборной России в Грузию в мае 2023 года.

Украинские фигуристы Серова и Хобта отказались поздравлять грузинскую пару Метелкина – Берулава на награждении юниорского Гран-при