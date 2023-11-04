Украинцы Пинчук – Погорелов и грузины Дэвис – Смолкин поздравили друг друга и пожали руки на награждении Мемориала Дениса Тена

Теги танцы на льду сборная Украины сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Мария Пинчук Никита Погорелов Фигурное катание

Украинский и грузинский дуэты поздравили друг друга на Мемориале Дениса Тена.

Представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин победили, украинцы Мария Пинчук и Никита Погорелов заняли третье место.

На награждении фигуристы обменялись рукопожатиями и обнялись. 

В сентябре украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта на награждении юниорского Гран-при отказались поздравлять грузинскую пару Анастасия Метелкина – Лука Берулава, которая тренируется в России.

Дэвис и Смолкин перешли из сборной России в Грузию в мае 2023 года. 

Украинские фигуристы Серова и Хобта отказались поздравлять грузинскую пару Метелкина – Берулава на награждении юниорского Гран-при

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23 комментария

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Аля Иванова
Ничего удивительного, они же не русским руки жали, а грузинке и еврею.
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Ресницы Габи
Вы не понимаете, это другое)
А вообще, потрясающее двуличие, которое сквозит из всех щелей
+28
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Е...С
Дэвисы черные квадратики постили, все что относилось к России убрали, так что, ничего удивительного.
+18
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Е...С
Дэвисы никакого отношения к России не имеют, с этим все нормально. Но Пинчук – Погорелов приняли медали от Лакерника, вот это странно.
+14
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Девочка с севера
Потому что ДС не русские.
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Ezhevika33
Уже с украинцами ручкаются.
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Potapson
Радость та какая! Руки теперь не мыть! Теперь новая тема - кому пожали или не пожали руки украинские спортсмены.
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N-fox
Ну и молодцы! Такие новости читать радостно.
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Revery
Ответ Е...С
Дэвисы никакого отношения к России не имеют, с этим все нормально. Но Пинчук – Погорелов приняли медали от Лакерника, вот это странно.
Медали, как и призовые, не пахнут))
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Amneris
Ответ Аля Иванова
Ничего удивительного, они же не русским руки жали, а грузинке и еврею.
Сейчас набегут бабушки и расскажут вам про дружбу народов.
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JL JL
Ну, дык, Тутберид, предвидела ситуацию, и, активно проработала.
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lepestok
ну молодцы. значит это у Серовой и Хобты не все в порядке с мышлением))
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aleshon
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Украинцы будут молчать, если Камилу оправдают, в марте следующего года? Слушание по делу состоиться в среду.
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Татьяна Попова
А почему Луке не жали?
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Lapo Elkann
Ответ Е...С
А где он тренируется?
А где мама Дианы тренирует и для кого растит чемпионок , умник ?
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Delirium
Ответ Ресницы Габи
Вы не понимаете, это другое) А вообще, потрясающее двуличие, которое сквозит из всех щелей
Да ладно, там весь цирк устроен Украинской бюрократией, которые тискают бумажки о недопустимости ручкаться с русскими. Не удивлюсь, если Пинчук и Погорелову в итоге устроят публичную травлю, что не распознали "врага".
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Ресницы Габи
Ответ lyubov61
В чем?
Одним грузинам мы руки не пожимаем, а другим - можно)) одни просто тренируются в России, вторые мало того, встали в пару в России, так еще эту страну на Олимпиаде представляли. Ну этим не жать руку нельзя, там мамо могущественная
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Анастасия Платонова
Сегодня, когда так много наций в мире,
И мы плечом стоим сейчас друг к другу,
Нельзя играться жизнями, как в тире,
Не замечая в чьём – то сердце вьюгу.
Мы разные, конечно, все снаружи,
Но в наших жилах кровь одна течет,
И в самые холодные вновь стужи,
Цвет кожи будет уж не в счет.
У нас, у всех одни и те же чувства,
И сердце одинаково стучит,
В душе должно быть все-таки не пусто,
Когда о помощи народ другой кричит.
Да, разные у нас традиции и вера,
Но это ведь на главное для нас.
Должна создаться в мире счастья сфера.
Чтоб на лице улыбка родилась.
Я призываю всех людей планеты,
Объединиться, стать одной семьёй.
И в жизни главные для каждого ответы,
Найдём, покончив с нравственной войной!
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