Татьяна Тарасова: «Сейчас есть кризис в женском одиночном катании. Даже не кризис, а меняется поколение, девочки превращаются в девушек»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась об уровне женского фигурного катания в России.

«Я согласна, что сейчас есть кризис в женском одиночном катании. Даже не кризис, а меняется поколение, девочки превращаются в девушек.

У нас прошли только одни соревнования, теперь надо устраивать караул? Есть предсезонные соревнования, в декабре пройдет чемпионат страны, есть очень интересные юниорские турниры, я все прокаты смотрела.

В юниорах есть прекрасные девушки, которые хорошо катаются. Не может быть такого количества девочек, которое было последние три года. Все время не может быть так, что все могут претендовать на первое место в мире. В принципе, мы все равно впереди», — сказала Тарасова.

«В России очень высокий уровень катания. В каждом виде есть очень хорошие и выдающиеся спортсмены. Оценю, что сейчас очень хороший уровень.

Нехватка международных стартов? Конечно, отсутствие международных стартов не помогает нам, а только мешает. Мы надеемся, что это последний год без международных соревнований», — цитирует Тарасову Metaratings.

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16 комментариев

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Kareglazaya
По сравнению с прошлым годом только Лизы Туктамышевой не досчитались. Все остальные на месте. Так что непонятно, с чего вдруг все эти разговоры о кризисе.
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Екатерина Прекрасная
Про последний год без стартов, прям, насмешила.
+5
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Белла
Все переломанные, что на старты некого ставить, в гонке за ультр Си поколечили целое поколение
+8
-7
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Девушка Безимени
а раньше так не было...
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Дмитрий Рабко
Я согласна, что сейчас есть кризис в женском одиночном катании. Даже не кризис, а меняется поколение, девочки превращаются в девушек.

Как всё связалось в одной фразе - женщины, девочки, девушки. И фиг поймёшь о ком Татьяна ведёт речь.
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Маргарита В Сафронова
Так это не кризис, а интереснейшее развитие событий в ЖО! Вообще никакого однообразия! Перемены за переменами, и, чем дальше, тем интересней.
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Kareglazaya
Ответ KMR
А Щербакова,Трусова и теоретически Косторная? 3 самые медийные вышли. Хромых ни о чем,Усачевой нет,Жилина травма, Горбачева больше скандалом привлекла внимание. Валиева со своим судом. И осталась одна Петросян + безквадье.
Горбачева соревнуется, Валиева тоже. Да и Жилина вроде восстановилась уже. Хромых тоже вернулась и еще наберёт форму.
Травмы время от времени у всех бывают, но это это же не значит, что спортсмены завершили карьеру.
Плюс появились новые девочки: Яметова, Агаева и др., вернулась Фролова. Все они вполне перспективные, особенно те, кто помоложе, могут ещё и четверные освоить.
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KMR
Ответ Kareglazaya
Горбачева соревнуется, Валиева тоже. Да и Жилина вроде восстановилась уже. Хромых тоже вернулась и еще наберёт форму. Травмы время от времени у всех бывают, но это это же не значит, что спортсмены завершили карьеру. Плюс появились новые девочки: Яметова, Агаева и др., вернулась Фролова. Все они вполне перспективные, особенно те, кто помоложе, могут ещё и четверные освоить.
Т.е. оставшиеся лучше,чем ТЩК и ВУХ + Лиза в предолимпийском сезоне?
Вообще разницу не замечаете?!
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Владислава Крюкова
Ответ KMR
Минусаторы, я вас поздравляю! 70 балов в последней КП,но кризиса нет)
Вы кризис определили по этапу, где девочки, которые получали больше 70 не соревновались?
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