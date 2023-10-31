Татьяна Тарасова: «Сейчас есть кризис в женском одиночном катании. Даже не кризис, а меняется поколение, девочки превращаются в девушек»

Татьяна Тарасова высказалась об уровне женского фигурного катания в России.

«Я согласна, что сейчас есть кризис в женском одиночном катании. Даже не кризис, а меняется поколение, девочки превращаются в девушек.

У нас прошли только одни соревнования, теперь надо устраивать караул? Есть предсезонные соревнования, в декабре пройдет чемпионат страны, есть очень интересные юниорские турниры, я все прокаты смотрела.

В юниорах есть прекрасные девушки, которые хорошо катаются. Не может быть такого количества девочек, которое было последние три года. Все время не может быть так, что все могут претендовать на первое место в мире. В принципе, мы все равно впереди», — сказала Тарасова.

«В России очень высокий уровень катания. В каждом виде есть очень хорошие и выдающиеся спортсмены. Оценю, что сейчас очень хороший уровень.

Нехватка международных стартов? Конечно, отсутствие международных стартов не помогает нам, а только мешает. Мы надеемся, что это последний год без международных соревнований», — цитирует Тарасову Metaratings.