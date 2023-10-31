Самарин о каскаде Малинина четверной лутц – ойлер – тройной сальхов: «Я на чемпионате России-2020 делал на положительные GOE»

Самарин рассказал, что первым исполнил комбинацию, которую сделал Малинин на Гран-при США.

– На этапе в Америке он откатал произвольную программу, сделал пять четверных прыжков, сделал комбинацию четверной лутц – ойлер – тройной сальхов. Везде писали о том, что он первый, кто ее выполнил. Я откопал из закромов, что я на чемпионате России-2019/20 делал на положительные GOE.

Шутки-шутками, а человек делает пять четверных – это очень серьезный уровень, что-то, мне кажется, на грани физических возможностей. Нагрузка колоссальная.

– Он в этом году немножко даже облегчил [контент], без четверного акселя.

– Да, халтурит, недорабатывает, ха-ха, – сказал .