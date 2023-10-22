Илья Малинин первым из мужчин исполнил каскад четверной лутц – ойлер – тройной сальхов на положительные GOE

Теги сборная США мужское катание Александра Трусова Илья Малинин Фигурное катание

Илья Малинин прыгнул на Гран-при США четверной лутц – ойлер – тройной сальхов.

Он стал первым из мужчин-фигуристов, кому удалось исполнить этот каскад на соревнованиях на положительные GOE. Малинин сделал его во второй половине программы. 

Среди женщин этот каскад исполняла Александра Трусова.

Малинин одержал победу на этапе Гран-при в США с 310,47 баллами. За произвольную он получил 206,41 балл (118,64 за технику), при этом фигурист не прыгал четверной аксель.

Вот это перевоплощение у Ильи Малинина! Его ругали из-за гонки за прыжками – он изменил тактику

Интервью Рафаэля Арутюняна: почему он не берет российских фигуристок и когда Малинин прыгнет пятерной?

6 комментариев

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imaxim
К олимпиаде подготовит 4-ойлер-4
+6
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Brokkoli
Как же он хорош
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Елена Спирина
Умница! Удачи!
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Юлия Заречнева
Илья, удачи вам ❤️ я правда хочу, чтобы этот парень добился всего
+1
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Kristine Kristine
Малинин просто бомба!
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Док Аксель
Прыжковый контент Ильи впечатляет как и само исполнение прыжков. Парень уникум !
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