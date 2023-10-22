Илья Малинин первым из мужчин исполнил каскад четверной лутц – ойлер – тройной сальхов на положительные GOE
Илья Малинин прыгнул на Гран-при США четверной лутц – ойлер – тройной сальхов.
Он стал первым из мужчин-фигуристов, кому удалось исполнить этот каскад на соревнованиях на положительные GOE. Малинин сделал его во второй половине программы.
Среди женщин этот каскад исполняла Александра Трусова.
Малинин одержал победу на этапе Гран-при в США с 310,47 баллами. За произвольную он получил 206,41 балл (118,64 за технику), при этом фигурист не прыгал четверной аксель.
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