Самарин об оценках: «Ни для кого не секрет, что домашние турниры более щедры. Но не конкретно к кому-то, а ко всем участникам»

Фигурист Александр Самарин высказался об оценках на российских турнирах.

– Как ты чувствуешь, на международной арене готов бы был соревноваться, это было бы легче или сложнее?

– Понятно, было бы немного по-другому. Все-таки международная арена – это другие эмоции. Я думаю, все прекрасно понимают, что на международной арене оценивают немножко по-другому.

Ни для кого не секрет, что домашние турниры более щедры. Но щедры не конкретно к кому-то, а ко всем участникам в общем и целом. Понятно, [на международных соревнованиях] были бы другие баллы.

Мы были бы рады поучаствовать на международной арене, но у нас сейчас есть где выступать, есть Гран-при России, и мы этому очень-очень рады. То, как нас поддерживает федерация, чтобы у тебя был стимул и желание бороться, выигрывать, занимать призовые места, – это очень здорово, – сказал Самарин.

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