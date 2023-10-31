Самарин об оценках: «Ни для кого не секрет, что домашние турниры более щедры. Но не конкретно к кому-то, а ко всем участникам»

Теги сборная России судьи мужское катание Александр Самарин Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Александр Самарин высказался об оценках на российских турнирах.

– Как ты чувствуешь, на международной арене готов бы был соревноваться, это было бы легче или сложнее?

– Понятно, было бы немного по-другому. Все-таки международная арена – это другие эмоции. Я думаю, все прекрасно понимают, что на международной арене оценивают немножко по-другому.

Ни для кого не секрет, что домашние турниры более щедры. Но щедры не конкретно к кому-то, а ко всем участникам в общем и целом. Понятно, [на международных соревнованиях] были бы другие баллы.

Мы были бы рады поучаствовать на международной арене, но у нас сейчас есть где выступать, есть Гран-при России, и мы этому очень-очень рады. То, как нас поддерживает федерация, чтобы у тебя был стимул и желание бороться, выигрывать, занимать призовые места, – это очень здорово, – сказал Самарин.

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10 комментариев

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Allbee
К тебе , Саша, щедрее. Тебе, Саша, стоило закончить давно
+11
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+9
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Ягун Ягунини
В том то и дело, что конкретно к кому то) В данном случае конкретно к Самарину.
+10
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+8
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Оз
Ужас, как не стыдно-то! Самый главный грибник - это как раз Самарин!!! А он такие интервью раздаёт! Фу!!! Какой же он наглый!!!!
+8
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+6
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versa
Неужели он действительно верит в щедрость судей ко всем участникам? Это какие непробиваемые фильтры нужно иметь.
+4
0
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RusVector
Молодец, никого не слушай, Санек! Оценки твои все по делу, да и катаешь ты куда лучше всяких Браунов и Ханю! Ждем на олимпиаде!
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Девушка Безимени
а кто из фигуристов публично признал, что его оценки незаслуженно завышены)
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Здравый@смысл@
Ответ Оз
Он не фигурист вообще-то!!! Едет всю программу на 2 ногах!!!
Спокойнее, спокойнее. Это вы не фигурист и не фигуристка. В отличие от него.
+2
-2
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Оз
Ответ Здравый@смысл@
Спокойнее, спокойнее. Это вы не фигурист и не фигуристка. В отличие от него.
Наглый и надменный Ваш Саша. Занимает чужое место и в ус не дует. Так что он и как фигурист, так и человек ужасный!
0
0
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