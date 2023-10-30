Бетина Попова: «ФФКР создает условия, каких нет за рубежом в принципе. Не каждый ЧМ организован так, как у нас»

Бетина Попова сравнила условия для фигуристов в России и за рубежом.

«Наша федерация фигурного катания (ФФКР) создает условия, каких нет за рубежом в принципе. Не каждый чемпионат мира организован так, как у нас. Не везде такие призовые поощрения, какие мы имеем.

Наша федерация делает все возможное, чтобы сохранять у спортсменов мотивацию тренироваться дальше и делать больше», – сказала чемпионка Универисады-2019 в танцах на льду и хореограф Бетина Попова.