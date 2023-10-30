Бетина Попова: «ФФКР создает условия, каких нет за рубежом в принципе. Не каждый ЧМ организован так, как у нас»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России ФФКР Бетина Попова Фигурное катание

Бетина Попова сравнила условия для фигуристов в России и за рубежом.

«Наша федерация фигурного катания (ФФКР) создает условия, каких нет за рубежом в принципе. Не каждый чемпионат мира организован так, как у нас. Не везде такие призовые поощрения, какие мы имеем.

Наша федерация делает все возможное, чтобы сохранять у спортсменов мотивацию тренироваться дальше и делать больше», – сказала чемпионка Универисады-2019 в танцах на льду и хореограф Бетина Попова.

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8 комментариев

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Белые Росы
Попова в молодом возрасте уже становится девушкой системы. Жаль ее.
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Самая цитируемая и вообще недура
Федре спасибо. Безусловно, делает, что может по-максимуму.
Но уровень нашего ФК неизбежно падает. Лучше б отпустили спортсменов за другие страны выступать, тогда они бы снова грызли лёд. А сейчас что? откатался в полноги и гоу в шоуплющенко на необременительную роль условной водоросли. Покатался полчаса-заработал среднестатистический годовой доход рядового россиянина.
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KMR
Конечно. Там же работают делетанты,по мнению ПОповой
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22somebody22
Ответ Белые Росы
Попова в молодом возрасте уже становится девушкой системы. Жаль ее.
Увы,но кушать все хотят.
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Katerina Sunny
Ни одна благодарственная речь не сделает внутреннее соревнование ЧМ.
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Olga.t
Сколько не говори "халва", во рту слаще не станет. Увы... МС нужны профессиональным спортсменам.
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Лучшее_враг_хорошего
Здесь возразить нечего. Федра в принципе старается в плане турниров, призовых, делает, что может.
Еще бы блат внутри искоренили с вечными грибами за а-ля нужный штаб при деревянно-буратинистом катании и с уровнем подготовки судей поработали.
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