Бетина Попова: «ФФКР создает условия, каких нет за рубежом в принципе. Не каждый ЧМ организован так, как у нас»
Бетина Попова сравнила условия для фигуристов в России и за рубежом.
«Наша федерация фигурного катания (ФФКР) создает условия, каких нет за рубежом в принципе. Не каждый чемпионат мира организован так, как у нас. Не везде такие призовые поощрения, какие мы имеем.
Наша федерация делает все возможное, чтобы сохранять у спортсменов мотивацию тренироваться дальше и делать больше», – сказала чемпионка Универисады-2019 в танцах на льду и хореограф Бетина Попова.
Но уровень нашего ФК неизбежно падает. Лучше б отпустили спортсменов за другие страны выступать, тогда они бы снова грызли лёд. А сейчас что? откатался в полноги и гоу в шоуплющенко на необременительную роль условной водоросли. Покатался полчаса-заработал среднестатистический годовой доход рядового россиянина.
Еще бы блат внутри искоренили с вечными грибами за а-ля нужный штаб при деревянно-буратинистом катании и с уровнем подготовки судей поработали.