Татьяна Тарасова: «Степанова и Букин – наша лучшая танцевальная пара на сегодняшний день, у них просто нет конкурентов»

Тарасова считает, что у Степановой и Букина нет конкурентов в танцах на льду.

Александра Степанова и Иван Букин – пятикратные призеры чемпионатов Европы. Сегодня они выиграли этап Гран-при России в Красноярске.

«Я рада, что они вернулись на соревнования. Их победа абсолютно ожидаемая и заслуженная, на сегодняшний день это наша лучшая танцевальная пара, у них просто нет конкурентов.

Мне понравилась их программа и прокат», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.