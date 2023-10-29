Татьяна Тарасова: «Степанова и Букин – наша лучшая танцевальная пара на сегодняшний день, у них просто нет конкурентов»
Тарасова считает, что у Степановой и Букина нет конкурентов в танцах на льду.
Александра Степанова и Иван Букин – пятикратные призеры чемпионатов Европы. Сегодня они выиграли этап Гран-при России в Красноярске.
«Я рада, что они вернулись на соревнования. Их победа абсолютно ожидаемая и заслуженная, на сегодняшний день это наша лучшая танцевальная пара, у них просто нет конкурентов.
Мне понравилась их программа и прокат», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Степанова и Букин хуже самих себя прежних. Особенно Букин..