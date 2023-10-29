Татьяна Тарасова: «Степанова и Букин – наша лучшая танцевальная пара на сегодняшний день, у них просто нет конкурентов»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Тарасова считает, что у Степановой и Букина нет конкурентов в танцах на льду.

Александра Степанова и Иван Букин – пятикратные призеры чемпионатов Европы. Сегодня они выиграли этап Гран-при России в Красноярске.

«Я рада, что они вернулись на соревнования. Их победа абсолютно ожидаемая и заслуженная, на сегодняшний день это наша лучшая танцевальная пара, у них просто нет конкурентов.

Мне понравилась их программа и прокат», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

8 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Ну не знаю, пока не впечатлили что-то. Букину хорошо бы в спортивную форму вернуться для начала. Пузо перевешивает вперед)
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Gemma157
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Хавронина и Нарижный сейчас больше всех нравятся
Степанова и Букин хуже самих себя прежних. Особенно Букин..
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Katerina Sunny
Не повод для радости, если пара, пропустившая сезон и явно не в форме, не имеет конкурентов.
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Смотрящая
Лучшие
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orlitza
Ответ Маргарита Романовская
На международной арене Букины в нынешнем состоянии это героическое врывание в десятку и то с помощью грибов
Эксперимента не было, так и нет оснований для утверждения.
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Маргарита Романовская
На международной арене Букины в нынешнем состоянии это героическое врывание в десятку и то с помощью грибов
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lenbor3
Ответ Katerina Sunny
Не повод для радости, если пара, пропустившая сезон и явно не в форме, не имеет конкурентов.
так это мнение Тарасовой!
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orlitza
Аксиома.
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