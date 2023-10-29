Мария Агаева: «Я счастлива, что смогла сделать все, что от меня зависит. Не расстроилась, что не хватило до победы – есть над чем работать»

Теги сборная России женское катание Мария Агаева Серия Гран-при России Фигурное катание

Мария Агаева заявила, что не расстроена тем, что ей не удалось победить.

Фигуристка заняла третье место на этапе Гран-при России в Красноярске.

«‎Я счастлива, что смогла сделать все, что от меня зависит, все, что я могу. Показала как свою старую короткую, так и новую произвольную на этих двух этапах Гран-при.

В целом довольна, но есть над чем работать. Решение приехать в Красноярск было очень спонтанным и неожиданным, но мы успели прийти в себя, немного подготовиться, поэтому прилетели на соревнования.

На юниорских этапах было не так много зрителей, а здесь гораздо больше. После человека, который катается перед тобой, аплодируют, и сложно сконцентрироваться, но это обязательно нужно делать, чтобы быть уверенным в себе.

Не расстроилась ли, что немного не хватило до победы? Нет. Есть над чем работать. Все, что требовалось от меня, я все сделала»‎, – сказала Агаева

2 комментария

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Александр Шульгин
Агаева молодец, открытие для меня этого сезона
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Анастасия Прудникова
Хорошая девочка.)
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