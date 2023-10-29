Гуменник о работе с Тутберидзе и Глейхенгаузом: «Мне понравилось, все было сделано профессионально. Все поставили с первой попытки в мои ноги»

Петр Гуменник рассказал о работе над произвольной с Глейхенгаузом и Тутберидзе.

«С Даниилом Глейхенгаузом, когда в первый раз еще списались, я попросил у него яркий и сильный образ, чтобы легко показывать все эмоции и передать их зрителю.

При этом хотелось, чтобы это не была такая музыка, которая и так уже у всех была. Идея с портретом Дориана Грея мне сразу понравилась, и я без раздумий пошел смотреть фильм, потом начали ставить.

Мы первый раз вместе работали, но мне понравилось, все было профессионально сделано. Этери Георгиевна тоже работала с нами. В принципе, все поставили с первой попытки в мои ноги.

Где-то порой и было неудобно, потом что-то меняли. Но в целом все нормально. Вообще порой важно вовремя отключить голову, убрать эмоции», – сказал фигурист.