Петр Гуменник: «Люблю иногда завалить короткую программу, многие так любят, чтобы потом попытаться выкарабкаться»

Петр Гуменник заявил, что еще не набрал форму для соревнований.

В короткой программе на Гран-при России в Красноярске фигурист занял 5-е место.

«Волнение было, первые соревнования. Больше всего мне мешало, что когда я сюда приехал, чувствовал себя не в ногах.

Потерял прибавку к прыжку, которую обычно чувствую, когда у меня все хорошо. Пытался ее найти, но пока не успел. Надеюсь, в произвольной все у меня будет.

На тренировках я готов, могу все сделать. А выступательную форму еще не набрал, для этого соревнования нужны.

Мне кажется, физически было чуть сложновато. Возможно, из-за того, что не тот часовой пояс, режим сна сбитый.

На произвольной может все хорошо получиться. Я люблю иногда завалить короткую, многие так любят, чтобы потом попытаться выкарабкаться», – сказал Гуменник в интервью Первому каналу.