Петр Гуменник: «Люблю иногда завалить короткую программу, многие так любят, чтобы потом попытаться выкарабкаться»
Петр Гуменник заявил, что еще не набрал форму для соревнований.
В короткой программе на Гран-при России в Красноярске фигурист занял 5-е место.
«Волнение было, первые соревнования. Больше всего мне мешало, что когда я сюда приехал, чувствовал себя не в ногах.
Потерял прибавку к прыжку, которую обычно чувствую, когда у меня все хорошо. Пытался ее найти, но пока не успел. Надеюсь, в произвольной все у меня будет.
На тренировках я готов, могу все сделать. А выступательную форму еще не набрал, для этого соревнования нужны.
Мне кажется, физически было чуть сложновато. Возможно, из-за того, что не тот часовой пояс, режим сна сбитый.
На произвольной может все хорошо получиться. Я люблю иногда завалить короткую, многие так любят, чтобы потом попытаться выкарабкаться», – сказал Гуменник в интервью Первому каналу.
Прокат ужасен, не в ногах совсем. Ну и если это чувствуешь заранее, надо упрощать контент, возможно, было бы иное выступление
Надеюсь, завтра будет лучше)
И я не понимаю, почему 4Л в КП, зачем? Гораздо лучше 4Р, надёжнее.