Петр Гуменник: «Люблю иногда завалить короткую программу, многие так любят, чтобы потом попытаться выкарабкаться»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Серия Гран-при России Фигурное катание

Петр Гуменник заявил, что еще не набрал форму для соревнований.

В короткой программе на Гран-при России в Красноярске фигурист занял 5-е место.

«Волнение было, первые соревнования. Больше всего мне мешало, что когда я сюда приехал, чувствовал себя не в ногах.

Потерял прибавку к прыжку, которую обычно чувствую, когда у меня все хорошо. Пытался ее найти, но пока не успел. Надеюсь, в произвольной все у меня будет.

На тренировках я готов, могу все сделать. А выступательную форму еще не набрал, для этого соревнования нужны.

Мне кажется, физически было чуть сложновато. Возможно, из-за того, что не тот часовой пояс, режим сна сбитый.

На произвольной может все хорошо получиться. Я люблю иногда завалить короткую, многие так любят, чтобы потом попытаться выкарабкаться», – сказал Гуменник в интервью Первому каналу.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maalry
Петр шутник конечно.
Прокат ужасен, не в ногах совсем. Ну и если это чувствуешь заранее, надо упрощать контент, возможно, было бы иное выступление
Надеюсь, завтра будет лучше)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Defender64
Прошлый ЧР тоже был в Красноярске, и там здорово выглядел Петя. Один старт ладно, но дальше надо уже начинать чисто катать, времени на раскачку больше не будет.
И я не понимаю, почему 4Л в КП, зачем? Гораздо лучше 4Р, надёжнее.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Петя храбрится конечно... Но очень обидно за заваленный прокат. Верю, что в ПП соберётся и выступит достойно, фигурист он замечательный.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mion
Ему как будто толчка не хватало для высоты… надеюсь, завтра будет лучше
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Manukello
осрамился как школьник
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий