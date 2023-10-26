Илья Авербух: «Работать с Хабибуллиной и Княжуком – одно удовольствие, они буквально поедают тебя глазами. Алаверды им с точки зрения благодарности»

Теги Илья Авербух сборная России пары Сергей Доброскоков Илья Княжук Наталья Хабибуллина Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Авербух высоко оценил работу с фигуристами Хабибуллиной и Княжуком.

22 октября Наталья Хабибуллина и Илья Княжук стали вторыми на этапе Гран-при России в Омске в парном катании. Над обеими программами работал хореограф Илья Авербух, которого Княжук назвал гением.

«Спасибо Илюше за такие слова. Тренерский штаб Сергея Доброскокова – очень интересная сильная команда. Они впервые пригласили меня для сотрудничества. Мы начали с короткой программы, всем все понравилось, и мы продолжили в произвольной программе.

Я очень доволен, что ребята так ярко проявили себя на первом турнире в Омске. Впереди еще море работы, в том числе будут дорабатываться эти программы. Для них это точно шаг вперед – они несут единый образ. Работать с ними одно большое удовольствие, они буквально поедают тебя глазами, слушают внимательно. Ответное алаверды им с точки зрения благодарности.

Наташа – большая молодец, она сильно болела перед турниром в Омске, но собралась и блестяще откаталась. Илья – очень эмоциональный партнер, как тезки друг друга понимаем. Он и сам предлагает интересные вещи. Надеюсь, что наше сотрудничество с этой парой продолжится», – сказал Авербух.

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8 комментариев

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Залина Малина
Очень сильная пара
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ретроградный меркурий
Авербух - шикарный постановщик и хотелось бы чаще видеть его программы не в Ледниковом периоде, а на соревнованиях. Программы Авербуха Коляде, Туктамышевой были одними из лучших в их карьере. Жаль, что ТШТ перестал с ним работать, им это не идет на пользу - Глейх уже погряз в самоповторах и кризисе творчества, им явно не помешала бы свежая струя.
+11
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Анастасия Прудникова
Одна из любимых моих пар.
+8
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Утренняя Аврора
Видна рука Мастера. Они в этом сезоне просто расцвели. Внесла их в,свой список любимчиков. Удачи , побед и медалей.!!!
+5
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ДИАНА
Прекрасная пара, от них веет добротой, упорством и нежностью❤️
+4
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Sne$hinka
Первая такая пара после Волосожар Транькова, много лет ждала. Наконец-то появились те, за которых хочется болеть от всего сердца безо всяких компромиссов. Яркие интересные личности, выразительные и эмоциональные на льду и приятные за пределами площадки. Для меня они причина смотреть ФК в этом году. Желаю ребятам взобраться на вершину и долго там находиться!
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B.Jones
Умеет же Авер себя похвалить.😁
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Kareglazaya
Программы у этой пары очень удачные. Не люблю, когда кто-то хвалит сам себя, но для Авербуха, пожалуй, можно сделать исключение, т.к. он прекрасный постановщик)
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