Илья Авербух: «Работать с Хабибуллиной и Княжуком – одно удовольствие, они буквально поедают тебя глазами. Алаверды им с точки зрения благодарности»

Авербух высоко оценил работу с фигуристами Хабибуллиной и Княжуком.

22 октября Наталья Хабибуллина и Илья Княжук стали вторыми на этапе Гран-при России в Омске в парном катании. Над обеими программами работал хореограф Илья Авербух, которого Княжук назвал гением.

«Спасибо Илюше за такие слова. Тренерский штаб Сергея Доброскокова – очень интересная сильная команда. Они впервые пригласили меня для сотрудничества. Мы начали с короткой программы, всем все понравилось, и мы продолжили в произвольной программе.

Я очень доволен, что ребята так ярко проявили себя на первом турнире в Омске. Впереди еще море работы, в том числе будут дорабатываться эти программы. Для них это точно шаг вперед – они несут единый образ. Работать с ними одно большое удовольствие, они буквально поедают тебя глазами, слушают внимательно. Ответное алаверды им с точки зрения благодарности.

Наташа – большая молодец, она сильно болела перед турниром в Омске, но собралась и блестяще откаталась. Илья – очень эмоциональный партнер, как тезки друг друга понимаем. Он и сам предлагает интересные вещи. Надеюсь, что наше сотрудничество с этой парой продолжится», – сказал Авербух.