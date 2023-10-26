«Когда видишь, как Авербух на льду начинает создавать образ, замираешь, потому что гений творит». Хабибуллина и Княжук о работе с хореографом
Фигурист Илья Княжук высказался о гениальности хореографа Ильи Авербуха.
Княжук выступает в парном катании с Натальей Хабибуллиной. 22 октября они заняли второе место на этапе Гран-при России в Омске.
– Обе программы на этот сезон вам ставил Илья Авербух, один из самых авторитетных постановщиков в мире. Насколько комфортно вам было с ним работать? Его авторитет не давил?
Хабибуллина: Когда мы только впервые встретились и начали работать, я очень стеснялась. Но уже под конец первой тренировки все прошло.
Княжук: Илья Авербух – свой человек.
Хабибуллина: Он простой, добрый и очень позитивный. С ним очень интересно и легко работать. Буквально с одного слова понятно, что он объясняет.
– Можете сказать, что благодаря работе с ним обогатились в хореографическом плане?
Княжук: Безусловно! Нам очень приятно, что Илья Изяславич согласился с нами поработать, что обратил на нас внимание.
Хабибуллина: Мы рады, что судьба так сложилась, что у нас появился шанс с ним поработать. Надеюсь, что еще не раз удастся с ним посотрудничать.
– Говорят, что такие люди, как Авербух, обладают умением одной фразой замотивировать, завести, вдохновить.
Хабибуллина: Да, он умеет говорить максимально кратко и доходчиво. Ты всегда внимательно слушаешь, стараешься следовать советам. Все понятно с одного предложения.
Княжук: Когда видишь, как Илья Изяславич в наушниках на льду начинает создавать образ, замираешь, потому что гений творит. Такое впечатление, что он пишет картину. Это высокое искусство.
Хабибуллина: Он вроде бы просто стоит на льду… Но делает это так выразительно!
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