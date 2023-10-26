«Когда видишь, как Авербух на льду начинает создавать образ, замираешь, потому что гений творит». Хабибуллина и Княжук о работе с хореографом

Теги Илья Авербух сборная России пары Илья Княжук Наталья Хабибуллина Фигурное катание

Фигурист Илья Княжук высказался о гениальности хореографа Ильи Авербуха.

Княжук выступает в парном катании с Натальей Хабибуллиной. 22 октября они заняли второе место на этапе Гран-при России в Омске.

– Обе программы на этот сезон вам ставил Илья Авербух, один из самых авторитетных постановщиков в мире. Насколько комфортно вам было с ним работать? Его авторитет не давил?

Хабибуллина: Когда мы только впервые встретились и начали работать, я очень стеснялась. Но уже под конец первой тренировки все прошло.

Княжук: Илья Авербух – свой человек.

Хабибуллина: Он простой, добрый и очень позитивный. С ним очень интересно и легко работать. Буквально с одного слова понятно, что он объясняет.

– Можете сказать, что благодаря работе с ним обогатились в хореографическом плане?

Княжук: Безусловно! Нам очень приятно, что Илья Изяславич согласился с нами поработать, что обратил на нас внимание.

Хабибуллина: Мы рады, что судьба так сложилась, что у нас появился шанс с ним поработать. Надеюсь, что еще не раз удастся с ним посотрудничать.

– Говорят, что такие люди, как Авербух, обладают умением одной фразой замотивировать, завести, вдохновить.

Хабибуллина: Да, он умеет говорить максимально кратко и доходчиво. Ты всегда внимательно слушаешь, стараешься следовать советам. Все понятно с одного предложения.

Княжук: Когда видишь, как Илья Изяславич в наушниках на льду начинает создавать образ, замираешь, потому что гений творит. Такое впечатление, что он пишет картину. Это высокое искусство.

Хабибуллина: Он вроде бы просто стоит на льду… Но делает это так выразительно!

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5 комментариев

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Olga Krayz
Какие хорошие слова о хореографе! Очень приятные ребята.
+13
0
+13
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N-fox
Обе программы у пары очень интересные, будут вкатывать по сезону - заблистают.
+9
0
+9
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Alla Belova
И ведь реально обогатились в хореографическом плане!
+8
0
+8
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