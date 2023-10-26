Хабибуллина о судействе: «Мы понимаем, что нельзя давать повод докапываться до элементов. Если даем – сами виноваты»

Теги сборная России судьи пары Илья Княжук Наталья Хабибуллина Фигурное катание

Наталья Хабибуллина высказалась о судействе в фигурном катании.

Хабибуллина выступает в парном катании с Ильей Княжуком. 22 октября они заняли второе место на этапе Гран-при России в Омске.

– У некоторых людей в среде фигурного катания создалось мнение, что вам откровенно придерживают оценки. Нет такого ощущения?

Княжук: Такого точно нет. Судьям виднее, как мы откатались. При этом, если мы допустили ошибку, сами, как правило, это видим. Если плохо- значит, плохо. Когда хорошо – значит, хорошо.

Хабибуллина: Мы понимаем, что нельзя давать повод докапываться до элементов. Если даем повод, сами виноваты.

Княжук: А если ты сделал все идеально, все отштамповал, то и оценки будут соответствующими.

Косторная разнесла судейство после дебюта в парах – все по делу?

В оценках Косторной и Куницы много странного. Но это не заговор, а системная проблема в судействе

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga Krayz
Очень приятное впечатление оставляют ребята, удачи им!
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хрустальный Гусенок
замечательная пара умнных людей :-)
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tytti
Красивая пара и очень сильная в технике!
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аврора кубик
Очень приятные впечатления от этой пары)) удачи ребятам!
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elena Savanuk
Очень приятная пара ! Как они друг друга всегда поддерживают !
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bona ulo
Хорошие, умные и приятные в общении ребята. И отношения в паре явно замечательные. Впечатлили на этапе в Омске. Удачи им.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Colob01
Удачи паре! давно нравятся, в этом сезоне программы отличные
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вика Субботина
Болею за ребят 4й год. Контент у них феноменальный. Илья сразу обращает на себя внимание артистизмом и пластичностью. А Наташа очень храбрая и позитивная. И стабильная, что не маловажно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий