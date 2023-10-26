Хабибуллина о судействе: «Мы понимаем, что нельзя давать повод докапываться до элементов. Если даем – сами виноваты»

Наталья Хабибуллина высказалась о судействе в фигурном катании.

Хабибуллина выступает в парном катании с Ильей Княжуком. 22 октября они заняли второе место на этапе Гран-при России в Омске.

– У некоторых людей в среде фигурного катания создалось мнение, что вам откровенно придерживают оценки. Нет такого ощущения?

Княжук: Такого точно нет. Судьям виднее, как мы откатались. При этом, если мы допустили ошибку, сами, как правило, это видим. Если плохо- значит, плохо. Когда хорошо – значит, хорошо.

Хабибуллина: Мы понимаем, что нельзя давать повод докапываться до элементов. Если даем повод, сами виноваты.

Княжук: А если ты сделал все идеально, все отштамповал, то и оценки будут соответствующими.

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