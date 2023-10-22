Тарасова о четвертом месте Кондратюка: «Это отсутствие формы. Абсолютный срыв короткой программы, в произвольной у него не откатано 30%, если не больше»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание Марк Кондратюк Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила об отсутствии формы у фигуриста Марка Кондратюка.

Сегодня Кондратюк занял четвертое место на этапе Гран-при России в Омске. После короткой программы он шел восьмым.

«Это отсутствие формы. У него произошел абсолютный срыв короткой программы, в произвольной программе у него не откатано 30%, если не больше.

Собственные ощущения не всегда бывают правильными (после проката Кондратюк отметил, что был «довольно неплохо готов» – Sports.ru), они как раз проверяются на соревнованиях», – отметила заслуженный тренер СССР.

6 комментариев

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antrrap
Надо было поставить баллы честно. Улетел бы в середину, тогда может быть спустился с небес на землю
+18
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Оз
И с такими завалами такие высокие оценки!
Очередной судейский цирк: грибная корзинка Маркуши и Светы. Очень не приятно наблюдать такую ситуацию!
+9
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Agura
Настала пора признать, что участие в шоу во время сезона плохо отражается на спортивной форме спортсмена.
Очевидно, что фигуристы, особенно сборники, должны официально сделать выбор: шоу или спорт! Сидеть на двух стульях, получая денежные возлияния со всех сторон, непорядочно. Кто хочет только денег - пусть уступит дорогу молодым.
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Darth_Pershman
Ответ antrrap
Надо было поставить баллы честно. Улетел бы в середину, тогда может быть спустился с небес на землю
Надо поддерживать реноме великого тренера Соколовской.
+6
-2
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chespo
Тут надо верно расставить приоритеты, или спорт, или шоу, совмещать и то, и другое получается плохо.
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Даша Лавренова
Странно, что на прокатах его форма казалась практически идеальной. Дальше что-то пошло не так видимо
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