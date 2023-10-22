Тарасова о четвертом месте Кондратюка: «Это отсутствие формы. Абсолютный срыв короткой программы, в произвольной у него не откатано 30%, если не больше»
Татьяна Тарасова заявила об отсутствии формы у фигуриста Марка Кондратюка.
Сегодня Кондратюк занял четвертое место на этапе Гран-при России в Омске. После короткой программы он шел восьмым.
«Это отсутствие формы. У него произошел абсолютный срыв короткой программы, в произвольной программе у него не откатано 30%, если не больше.
Собственные ощущения не всегда бывают правильными (после проката Кондратюк отметил, что был «довольно неплохо готов» – Sports.ru), они как раз проверяются на соревнованиях», – отметила заслуженный тренер СССР.
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Очевидно, что фигуристы, особенно сборники, должны официально сделать выбор: шоу или спорт! Сидеть на двух стульях, получая денежные возлияния со всех сторон, непорядочно. Кто хочет только денег - пусть уступит дорогу молодым.