Илья Малинин: «Буду работать над небольшими деталями, которые могут поднять оценку еще выше. По ходу сезона постараюсь добавить больше четверных»
Илья Малинин заявил, что не ожидал от себя такого результата на Гран-при США.
Американский фигурист одержал победу с 310,47 баллами.
«Я не ожидал такого результата сегодня. На самом деле не ожидал, что получится так выступить. Я провел много часов на тренировках, старался все улучшить и очень доволен тем, как чувствую себя сейчас.
Несмотря на хорошую подготовку, я был немного не уверен, как все пройдет, прежде чем вышел на лед. Рассчитывал на свою мышечную память.
Я посмотрел лучшие выступления Нэтана Чена, Юдзуру Ханю, взял некоторые моменты из их программ и попытался включить в собственную, чтобы понять, как это будет выглядеть.
Буду работать над небольшими деталями, которые могут поднять оценку еще выше. Конечно, по ходу сезона я постараюсь добавить больше четверных прыжков.
Кевин (Аймо) очень вдохновляет меня в плане артистизма», – сказал Малинин.
Вот это перевоплощение у Ильи Малинина! Его ругали из-за гонки за прыжками – он изменил тактику
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