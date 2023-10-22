Илья Малинин: «Буду работать над небольшими деталями, которые могут поднять оценку еще выше. По ходу сезона постараюсь добавить больше четверных»

Илья Малинин заявил, что не ожидал от себя такого результата на Гран-при США.

Американский фигурист одержал победу с 310,47 баллами.

«Я не ожидал такого результата сегодня. На самом деле не ожидал, что получится так выступить. Я провел много часов на тренировках, старался все улучшить и очень доволен тем, как чувствую себя сейчас.

Несмотря на хорошую подготовку, я был немного не уверен, как все пройдет, прежде чем вышел на лед. Рассчитывал на свою мышечную память.

Я посмотрел лучшие выступления , , взял некоторые моменты из их программ и попытался включить в собственную, чтобы понять, как это будет выглядеть.

Буду работать над небольшими деталями, которые могут поднять оценку еще выше. Конечно, по ходу сезона я постараюсь добавить больше четверных прыжков.

Кевин ( ) очень вдохновляет меня в плане артистизма», – сказал Малинин.

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