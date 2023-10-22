Илья Малинин: «Буду работать над небольшими деталями, которые могут поднять оценку еще выше. По ходу сезона постараюсь добавить больше четверных»

Теги Гран-при Гран-при США мужское катание Юдзуру Ханю Нэтан Чен Кевин Аймо Илья Малинин Фигурное катание

Илья Малинин заявил, что не ожидал от себя такого результата на Гран-при США.

Американский фигурист одержал победу с 310,47 баллами.

«Я не ожидал такого результата сегодня. На самом деле не ожидал, что получится так выступить. Я провел много часов на тренировках, старался все улучшить и очень доволен тем, как чувствую себя сейчас.

Несмотря на хорошую подготовку, я был немного не уверен, как все пройдет, прежде чем вышел на лед. Рассчитывал на свою мышечную память.

Я посмотрел лучшие выступления Нэтана Чена, Юдзуру Ханю, взял некоторые моменты из их программ и попытался включить в собственную, чтобы понять, как это будет выглядеть.

Буду работать над небольшими деталями, которые могут поднять оценку еще выше. Конечно, по ходу сезона я постараюсь добавить больше четверных прыжков.

Кевин (Аймо) очень вдохновляет меня в плане артистизма», – сказал Малинин.  

Вот это перевоплощение у Ильи Малинина! Его ругали из-за гонки за прыжками – он изменил тактику

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1 комментарий

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Alexandra K
Ну всем угодил, даже открытого гея в качестве вдохновителя упомянул. Я поплыла после скрещенного бедуинского в КП, ну это отрыв башки, ставят высокие компы - пускай ставят. Прокатано было широко, эмоционально. ПП ещё не смотрела.
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