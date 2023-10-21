Малинин о короткой программе: «Я пытался найти музыку за пределами своей зоны комфорта»
Американский фигурист Илья Малинин объяснил выбор музыки для короткой программы.
Малинин выступает под композицию «Малагенья». Сегодня он выиграл короткую программу на этапе Гран-при в США.
«Одним из главных моментов стало то, что в этом сезоне я пытался найти музыку за пределами своей зоны комфорта, музыку, которая была бы для меня неудобна. Такая, под которую не ждешь моего проката.
Я очень старался показать артистизм и креативность», – сказал бронзовый призер чемпионата мира 2023 года.
Вот это перевоплощение у Ильи Малинина! Его ругали из-за гонки за прыжками – он изменил тактику
Видно, что теперь не главное, прыгнуть всё, что умеет.
Удачи и успеха в ПП . На JO Илье ПП удалась 4А и 4 квада и это было захватывающе . Талантище.