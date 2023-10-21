Малинин о короткой программе: «Я пытался найти музыку за пределами своей зоны комфорта»

Теги Гран-при Гран-при США сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Американский фигурист Илья Малинин объяснил выбор музыки для короткой программы.

Малинин выступает под композицию «Малагенья». Сегодня он выиграл короткую программу на этапе Гран-при в США.

«Одним из главных моментов стало то, что в этом сезоне я пытался найти музыку за пределами своей зоны комфорта, музыку, которая была бы для меня неудобна. Такая, под которую не ждешь моего проката.

Я очень старался показать артистизм и креативность», – сказал бронзовый призер чемпионата мира 2023 года.

Вот это перевоплощение у Ильи Малинина! Его ругали из-за гонки за прыжками – он изменил тактику

6 комментариев

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Мороженко
Илья молодец! Компоненты растут не по дням, а по часам.
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Katerina Sunny
Илья, развивайся, выходя из зоны комфорта, и удачи в ПП.
Видно, что теперь не главное, прыгнуть всё, что умеет.
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Док Аксель
Заметная разница оценок за технику и компоненты у Ильи сокращается. Удачного проката ПП !
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Olga.t
Илья продолжает удивлять всех своим талантом, он из тех спортсменов, кто раздвигает горизонты возможностей.
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AllaS
Очень жаль, что не удалось в прямом эфире увидеть прокат Ильи . Соревнования конечно надо смотреть вживую , в прошлом сезоне удавалось его прокаты видеть поздним , поздним вечером , ради таких феноменальных прокатов это того стоило .
Удачи и успеха в ПП . На JO Илье ПП удалась 4А и 4 квада и это было захватывающе . Талантище.
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