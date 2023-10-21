Косторная и Куница, Петросян, Ше-Линн Бурн выступят на шоу памяти Дениса Тена

Теги сборная России танцы на льду пары женское катание Ше-Линн Бурн Георгий Куница Алена Косторная Беньямин Штеффан Аделия Петросян ледовые шоу Дженнифер Янсе ван Ренсбург Фигурное катание

Алена Косторная и Георгий Куница выступят на шоу памяти Дениса Тена.

Оно пройдет 4 ноября в Астане. 

Также среди приглашенных участников Аделия Петросян, канадский хореограф Ше-Линн Бурн, французская фигуристка Мари-Пьер Лере и немецкие танцоры на льду Дженнифер Янсе ван Ренсбург и Беньямин Штеффан. 

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13 комментариев

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Аленка_76
Удачи ребятам!
+7
0
+7
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Свет19
Как жалко, что Мемориал уже пару лет как перенесли в Астану. Когда было у нас в Алматы с удовольствием ходили. Видели Усачёву, Самосонова, Мориса, наших было много. Я бы посмотрела на Алёну в паре и на Аделию.
+6
0
+6
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Ливия
Не поняла.
Бурн выступит? Она вроде давно вне ледовых шоу, хореограф.
Она с Виктором Краатцем выступит?
Здорово, что КК и Аделя выступят)
+5
-1
+4
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Е...С
Ответ Allla
А почему Самоделкину не пригласили?
Возможно еще пригласят.
+4
0
+4
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Анастасия Прудникова
Помню Дениса. Рано ушел от нас. Вечная ему Память!
+3
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+3
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Рыжая Белка
Танцоры на льде?
+2
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Veronika spuria
Отлично!
+1
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Raphanus
По какому принципу собирали людей? Оо
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Анастасия Платонова
Косторная и Куница. В шоу новая страница.
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Ольга Долгова
Туда бы нашим лучше не ехать, очень плохо теперь там к ним относятся.
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Юрий Костыгин
Погодите. Есть же ежегодный Мемориал Дениса Тена. Он и будет 2-5 ноября. Входит в официальный ИСУшный Челленджер. Нам туда нельзя. Ни тушкой (в соревновательную часть), ни чучелом (на церемонию открытия, показаловку и т.п.). Каким образом там будут кататься КостоКуны и Аделька? Или это что-то совсем отдельное будет?
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Мария Тихонова
Ответ Свет19
Как жалко, что Мемориал уже пару лет как перенесли в Астану. Когда было у нас в Алматы с удовольствием ходили. Видели Усачёву, Самосонова, Мориса, наших было много. Я бы посмотрела на Алёну в паре и на Аделию.
Ночь в поезде и вы в Астане )
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