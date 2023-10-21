Косторная и Куница, Петросян, Ше-Линн Бурн выступят на шоу памяти Дениса Тена

Алена Косторная и Георгий Куница выступят на шоу памяти Дениса Тена.

Оно пройдет 4 ноября в Астане.

Также среди приглашенных участников Аделия Петросян, канадский хореограф Ше-Линн Бурн, французская фигуристка Мари-Пьер Лере и немецкие танцоры на льду Дженнифер Янсе ван Ренсбург и Беньямин Штеффан.