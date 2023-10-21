Косторная и Куница, Петросян, Ше-Линн Бурн выступят на шоу памяти Дениса Тена
Алена Косторная и Георгий Куница выступят на шоу памяти Дениса Тена.
Оно пройдет 4 ноября в Астане.
Также среди приглашенных участников Аделия Петросян, канадский хореограф Ше-Линн Бурн, французская фигуристка Мари-Пьер Лере и немецкие танцоры на льду Дженнифер Янсе ван Ренсбург и Беньямин Штеффан.
Бурн выступит? Она вроде давно вне ледовых шоу, хореограф.
Она с Виктором Краатцем выступит?
Здорово, что КК и Аделя выступят)