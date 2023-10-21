Иван Букин: «Гербольдт позвала меня поработать со своей группой. Я поменял мнение о тренерской деятельности, это огромное удовольствие»

Иван Букин и Катарина Гербольдт рассказали о совместной тренерской работе.

Букин – пятикратный призер чемпионатов Европы в танцах на льду в дуэте с Алесандрой Степановой.

Букин: Катарина Александровна Гербольдт позвала меня поработать со своей группой. Честно, хочу сказать, что я ей безумно благодарен за это. Я поменял мнение о тренерской деятельности, это огромное удовольствие.

Сегодня проходят соревнования такого уровня для маленьких детей, настолько они масштабные, я получил не менее большое удовольствие от них, чем от прокатов сборной России. Я в таком восторге и энергетически заряжен. Работа тренером настолько вдохновляет и воодушевляет.

– Как Иван попал к вам в группу тренером?

Гербольдт: Ивана я знаю с детства, я его помню совсем маленьким. Естественно, всегда за ним следила, и как он катается. Кстати, моя любимая пара. Когда я узнала, что у них с Сашей (Степановой) перерыв, и что Иван, возможно, сможет рассмотреть вариант с нами поработать, я сразу ему позвонила.

Букин: Я с удовольствием откликнулся, мне было очень интересно попробовать. Я всегда категорично относился к работе тренером, я раньше не очень хотел им работать. Когда Катя меня позвала, я подумал: «Дайте попробую, посмотрю, интересно это или нет». И мне так это понравилось!

– Как совмещаете с тренировками?

Букин: У меня все расписано очень удобно. Я успеваю потренироваться, после своих тренировок еду и работаю с замечательной группой, людьми и спортсменами.