Фигуристка Морозова: «У меня дядя – хоккеист, дедушка, папа, брат, два двоюродных брата. У нас полноценная хоккейная семья»
Фигуристка Виктория Морозова рассказала о родственниках в хоккее.
Морозова победила на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске.
– Давайте немного расскажем о вас людям, которые после вашей победы побегут в интернет искать информацию.
– У меня брат занимается хоккеем. В детстве ходила смотреть на него и думала – как же круто! Он выступает, побеждает, дома стоят его кубки и медали.
И в итоге пошла зимой с братом за компанию в «коробку» во дворе. Брат там тренировался, а я с папой за ручку каталась. Затем в два с половиной – три года меня уже отдали профессионально заниматься в секцию фигурного катания в Одинцово.
– А почему в женский хоккей не пошли, раз так нравилось смотреть, как брат играет?
– Мне кажется, папа решил, что хватит нам уже хоккеистов в семье, ха-ха. У меня дядя хоккеист, дедушка, папа, брат, два двоюродных брата. Полноценная хоккейная семья у нас.
– В детстве кто кумиром был – Овечкин или, скажем Аделина Сотникова?
– Вот в детстве, мне кажется, у меня особо кумиров в фигурном катании не было. Я просто смотрела, кто как выступает из девочек, тянулась за ними, но как-то не более того. А в хоккее я, конечно, всегда за брата болела.
– Брат-хоккеист с фамилией «Морозов» – достаточно популярное явление. Давайте перечислять. В «Спартаке» вот есть Иван Морозов...
– Да, знаю. Но это не мой брат.
– Александр Морозов, лучший снайпер МХЛ прошлого сезона?
– Нет, тоже не он.
– Еще есть Алексей Морозов, президент КХЛ.
– А это мой дядя, брат моего папы!
– Опа. Получается, вам и фильм «Брат-2» нравится, где дядя снимался?
– Конечно! Смотрела его, очень нравится. С папой даже иногда пересматриваем.
– Дядя сейчас человек важный. Общаетесь с ним?
– Да, но редко. На день рождения когда к братьям и сестрам приезжаем или что-то такое, общаемся. Через бабушку общаемся.
Он следит за мной, конечно. Супруга его подписана на меня в соцсетях, всегда пишет мне что-то приятное, поддерживает, поздравляет, – сказала фигуристка.
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