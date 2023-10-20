Фигуристка Морозова: «У меня дядя – хоккеист, дедушка, папа, брат, два двоюродных брата. У нас полноценная хоккейная семья»

Теги Алексей Морозов сборная России КХЛ женское катание Виктория Морозова Фигурное катание

Фигуристка Виктория Морозова рассказала о родственниках в хоккее.

Морозова победила на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске. 

– Давайте немного расскажем о вас людям, которые после вашей победы побегут в интернет искать информацию.

– У меня брат занимается хоккеем. В детстве ходила смотреть на него и думала – как же круто! Он выступает, побеждает, дома стоят его кубки и медали.

И в итоге пошла зимой с братом за компанию в «коробку» во дворе. Брат там тренировался, а я с папой за ручку каталась. Затем в два с половиной – три года меня уже отдали профессионально заниматься в секцию фигурного катания в Одинцово. 

– А почему в женский хоккей не пошли, раз так нравилось смотреть, как брат играет?

– Мне кажется, папа решил, что хватит нам уже хоккеистов в семье, ха-ха. У меня дядя хоккеист, дедушка, папа, брат, два двоюродных брата. Полноценная хоккейная семья у нас.

– В детстве кто кумиром был – Овечкин или, скажем Аделина Сотникова?

– Вот в детстве, мне кажется, у меня особо кумиров в фигурном катании не было. Я просто смотрела, кто как выступает из девочек, тянулась за ними, но как-то не более того. А в хоккее я, конечно, всегда за брата болела.

– Брат-хоккеист с фамилией «Морозов» – достаточно популярное явление. Давайте перечислять. В «Спартаке» вот есть Иван Морозов...

– Да, знаю. Но это не мой брат.

– Александр Морозов, лучший снайпер МХЛ прошлого сезона?

– Нет, тоже не он.

– Еще есть Алексей Морозов, президент КХЛ.

– А это мой дядя, брат моего папы!

– Опа. Получается, вам и фильм «Брат-2» нравится, где дядя снимался?

– Конечно! Смотрела его, очень нравится. С папой даже иногда пересматриваем.

– Дядя сейчас человек важный. Общаетесь с ним?

– Да, но редко. На день рождения когда к братьям и сестрам приезжаем или что-то такое, общаемся. Через бабушку общаемся.

Он следит за мной, конечно. Супруга его подписана на меня в соцсетях, всегда пишет мне что-то приятное, поддерживает, поздравляет, – сказала фигуристка.

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2 комментария

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Gaga Gaga
молодец
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makarr24
сразу нельзя написать, что это дочь Валентина Морозова ?
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