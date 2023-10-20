Виктория Морозова: «Самый ценный совет от Навки? Больше «играть» лицом, телом и руками. Чтобы было настоящее шоу на льду»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Виктория Морозова Фигурное катание

Фигуристка Виктория Морозова рассказала о советах Татьяны Навки.

Сегодня Морозова одержала победу на этапе юниорского Гран-при России в Омске. Она тренируется под руководством Ирины Смирновой в академии Татьяны Навки «Наши надежды».

– Ты тренируешься в школе Татьяны Навки. Она сама участвует в рабочем процессе?

– Несколько раз приходила на тренировки. Давала рекомендации, поправляла нас. Мы внимательно ее слушали, все исправили. Спустя какое-то время Татьяна Александровна возвращались и смотрела, как мы работали над ошибками. Если ей все нравилось, она говорила, что мы молодцы.

– Какой самый ценный совет ты от нее услышала?

– Больше «играть» лицом, телом и руками. Чтобы было настоящее шоу на льду. Просто прыжки никому не интересны. Вторая оценка должна быть. И она должна быть высокой, – сказала Морозова.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адриана
Вот не надо шоу, ШОУ хватает, просто "игра лицом никому не интересны", пусть спорт остается спортом. Вику с заслуженной победой, очень понравилась. Удачи! И подольше оставаться в спорте, а не смотреть в сторону ШОУ.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Вторая оценка - это отнюдь не игра лицом.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Delirium
Ответ N-fox
Вторая оценка - это отнюдь не игра лицом.
Это одна из составных частей, не единственная конечно. Если катаешь с каменным лицом, тебе никто не поверит, как ни изображай другими частями тела эмоции.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TheWitcher
Ответ Адриана
Вот не надо шоу, ШОУ хватает, просто "игра лицом никому не интересны", пусть спорт остается спортом. Вику с заслуженной победой, очень понравилась. Удачи! И подольше оставаться в спорте, а не смотреть в сторону ШОУ.
Истина, как всегда, где-то посередине. Нужно стремиться к балансу артистизма, эстетики и чистоты исполнения со сложностью техники. Идеал современного женского одиночного катания — лучшие прокаты Щербаковой и Валиевой.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лиля Симонова
Ответ Инна1945
Неплохо бы больше играть коньками. Ребрышки там, дорожки, скольжение. Это ж танцы. Нафига там лицо? Вон у Габи так себе лицо, а легендой стала.
Не скажите, у Габи такое лицо, что не перепутаешь и не забудешь. И не в красоте дело. Конёчки, конечно, тоже никто не отменял.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
Ответ Адриана
Вот не надо шоу, ШОУ хватает, просто "игра лицом никому не интересны", пусть спорт остается спортом. Вику с заслуженной победой, очень понравилась. Удачи! И подольше оставаться в спорте, а не смотреть в сторону ШОУ.
ИМХО, Навка будет ее подтягивать к шоу для пиара своей школы. Как бы во вред не пошло
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е...С
Ответ N-fox
Вторая оценка - это отнюдь не игра лицом.
Уже да, все в ФК меняется. Самое интересное, зрители на трибунах видят эмоции через движение тела, но все программы сейчас ставят под видеосъемки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Delirium
Ответ Инна1945
Неплохо бы больше играть коньками. Ребрышки там, дорожки, скольжение. Это ж танцы. Нафига там лицо? Вон у Габи так себе лицо, а легендой стала.
Дело не в красоте лица. Костнер вон тоже не красавица ни разу, а помнить ее будут долго.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ponpony
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Надо просто работать над собой и всё будет. Посмотрите на юную волшебницу и возможно вам пригодится её кусочек магии!!! :))
https://www.youtube.com/watch?v=JYidK1m3qsA
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий