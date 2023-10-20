Виктория Морозова: «Самый ценный совет от Навки? Больше «играть» лицом, телом и руками. Чтобы было настоящее шоу на льду»

Фигуристка Виктория Морозова рассказала о советах Татьяны Навки.

Сегодня Морозова одержала победу на этапе юниорского Гран-при России в Омске. Она тренируется под руководством Ирины Смирновой в академии «Наши надежды».

– Ты тренируешься в школе Татьяны Навки. Она сама участвует в рабочем процессе?

– Несколько раз приходила на тренировки. Давала рекомендации, поправляла нас. Мы внимательно ее слушали, все исправили. Спустя какое-то время Татьяна Александровна возвращались и смотрела, как мы работали над ошибками. Если ей все нравилось, она говорила, что мы молодцы.

– Какой самый ценный совет ты от нее услышала?

– Больше «играть» лицом, телом и руками. Чтобы было настоящее шоу на льду. Просто прыжки никому не интересны. Вторая оценка должна быть. И она должна быть высокой, – сказала Морозова.