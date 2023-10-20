Тарасова об Анфисе Резцовой: «Светлая память выдающейся спортсменке. К сожалению, я с ней не общалась, а просто пересекалась на Олимпиаде»

Теги Татьяна Тарасова Анфиса Резцова Фигурное катание

Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой.

Резцова – олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону, чемпионка мира по лыжным гонкам, обладательница Кубка мира по биатлону.

58-летняя спортсменка скончалась 19 октября.

«Выражаю свои соболезнования, очень жаль. Светлая память выдающейся спортсменке.

К сожалению, я с ней не общалась, а просто пересекалась на Олимпиаде. Мы находились в одной команде, но были сами по себе», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

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2 комментария

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Анастасия Прудникова
Светлая Память Анфисе!
+3
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+3
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Juliana11
Ничего себе! Светлая память!
0
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