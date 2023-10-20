Тарасова об Анфисе Резцовой: «Светлая память выдающейся спортсменке. К сожалению, я с ней не общалась, а просто пересекалась на Олимпиаде»
Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой.
Резцова – олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону, чемпионка мира по лыжным гонкам, обладательница Кубка мира по биатлону.
58-летняя спортсменка скончалась 19 октября.
«Выражаю свои соболезнования, очень жаль. Светлая память выдающейся спортсменке.
К сожалению, я с ней не общалась, а просто пересекалась на Олимпиаде. Мы находились в одной команде, но были сами по себе», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
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