Олег Матыцин: «Анфиса Резцова была человеком чести, обладала высоким профессионализмом и сильным чувством патриотизма»

Теги Анфиса Резцова Олег Матыцин Биатлон

Олег Матыцин выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой.

«Анфиса Анатольевна была человеком чести, обладала высоким профессионализмом и сильным чувством патриотизма.

До 2018 года Анфиса Анатольевна сохраняла титул единственной в мире олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и по биатлону.

Олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, а также двукратная олимпийская чемпионка по биатлону. Она была примером для многих наших спортсменов, вдохновляя своими результатами на новые свершения.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким Анфисы Анатольевны Резцовой», – сказал министр спорта России.

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х

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2 комментария

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leon01
и здесь надо было патриотизм приплести
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+2
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