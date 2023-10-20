Олег Матыцин: «Анфиса Резцова была человеком чести, обладала высоким профессионализмом и сильным чувством патриотизма»

Олег Матыцин выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой.

«Анфиса Анатольевна была человеком чести, обладала высоким профессионализмом и сильным чувством патриотизма.

До 2018 года Анфиса Анатольевна сохраняла титул единственной в мире олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и по биатлону.

Олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, а также двукратная олимпийская чемпионка по биатлону. Она была примером для многих наших спортсменов, вдохновляя своими результатами на новые свершения.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким Анфисы Анатольевны Резцовой», – сказал министр спорта России.

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х