Олег Матыцин: «Анфиса Резцова была человеком чести, обладала высоким профессионализмом и сильным чувством патриотизма»
Олег Матыцин выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой.
«Анфиса Анатольевна была человеком чести, обладала высоким профессионализмом и сильным чувством патриотизма.
До 2018 года Анфиса Анатольевна сохраняла титул единственной в мире олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и по биатлону.
Олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, а также двукратная олимпийская чемпионка по биатлону. Она была примером для многих наших спортсменов, вдохновляя своими результатами на новые свершения.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким Анфисы Анатольевны Резцовой», – сказал министр спорта России.
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