Гендиректор РУСАДА о выборе британского юриста для слушаний по Валиевой: «Мы абсолютно доверяем его опыту и квалификации»

Гендиректор РУСАДА объяснила выбор британского юриста в деле Камилы Валиевой.

Независимый юрист из Великобритании Грэм Артур продолжит представлять интересы в Спортивном арбитражном суде (CAS) на слушаниях допинг-дела российской фигуристки.

«Мы много лет уже работаем с Грэмом Артуром. Мы абсолютно доверяем его опыту и квалификации. Поэтому мы доверили ему представление РУСАДА в этом деле. Он также представляет наши интересы в делах других спортсменов.

Рассматриваем вероятность, что он будет представлять интересы по делу о вопросе статуса соответствия РУСАДА», – сказала Вероника Логинова.

В конце сентября в CAS начались слушания по делу Валиевой, они продолжатся 9 и 10 ноября.

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