Гендиректор РУСАДА о выборе британского юриста для слушаний по Валиевой: «Мы абсолютно доверяем его опыту и квалификации»

Теги сборная России допинг РУСАДА CAS женское катание Камила Валиева Вероника Логинова Артур Грэм Фигурное катание

Гендиректор РУСАДА объяснила выбор британского юриста в деле Камилы Валиевой.

Независимый юрист из Великобритании Грэм Артур продолжит представлять интересы РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS) на слушаниях допинг-дела российской фигуристки.

«Мы много лет уже работаем с Грэмом Артуром. Мы абсолютно доверяем его опыту и квалификации. Поэтому мы доверили ему представление РУСАДА в этом деле. Он также представляет наши интересы в делах других спортсменов.

Рассматриваем вероятность, что он будет представлять интересы по делу о вопросе статуса соответствия РУСАДА», – сказала Вероника Логинова.

В конце сентября в CAS начались слушания по делу Валиевой, они продолжатся 9 и 10 ноября.

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14 комментариев

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Tzaichiha
Ответ Лизавета Анна -Мария
Ну, а что не дать человеку из Англии заработать?! Тем самым подтверждаем, что своими квалификацированными адвокатами мы не располагаем.....Знак вопроса.
Дело не в том, чем и кем мы располагаем. Дело в том, кого признают в международных организациях.
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Delirium
Ответ Лизавета Анна -Мария
Ну, а что не дать человеку из Англии заработать?! Тем самым подтверждаем, что своими квалификацированными адвокатами мы не располагаем.....Знак вопроса.
Тут целый ряд проблем. Вся эта антидопинговая и спортивно-арбитражная движуха построена на базе западной юридической системы (ее нужно досконально знать, постоянно работать в ее рамках). Суды проходят преимущественно на английском языке (нужно владеть им на уровне носителя, чтобы адекватно реагировать на все происходящее). Плюс нужно нарабатывать репутацию годами и десятилетиями. Как итог: в теории вырастить таких юристов можно, но это будет очень дорого и долго. Ну, это даже не вспоминая то, что недавними санкциями в ряде стран гражданам РФ в принципе запретили заниматься юридической деятельностью.
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Слончик
Ответ Anna Morgan
Я вот одного понять не могу: у нас даже в самой глубокой провинции юрфаки или целые юринституты выпускают юристов международников. Где они? Ладно провинциалы, но москвичи то должны что-то знать. Почему как что-то международное ,так какой-то иностранец.
Все наши юристы международники на спорце сидят)
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Лизавета Анна -Мария
Ну, а что не дать человеку из Англии заработать?!
Тем самым подтверждаем, что своими квалификацированными адвокатами мы не располагаем.....Знак вопроса.
+6
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Пьяная Бестия
Ответ Anna Morgan
Я вот одного понять не могу: у нас даже в самой глубокой провинции юрфаки или целые юринституты выпускают юристов международников. Где они? Ладно провинциалы, но москвичи то должны что-то знать. Почему как что-то международное ,так какой-то иностранец.
Они в озоне заказы собирают
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Anna Morgan
Я вот одного понять не могу: у нас даже в самой глубокой провинции юрфаки или целые юринституты выпускают юристов международников. Где они? Ладно провинциалы, но москвичи то должны что-то знать. Почему как что-то международное ,так какой-то иностранец.
+5
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Olga.t
Ответ Anna Morgan
Я вот одного понять не могу: у нас даже в самой глубокой провинции юрфаки или целые юринституты выпускают юристов международников. Где они? Ладно провинциалы, но москвичи то должны что-то знать. Почему как что-то международное ,так какой-то иностранец.
Видимо потому, что это юрист спортивного права, работавший ранее с КАС и имеющий безупречную репутацию. РУСАДА доверяет его профессионализму и непредвзятости, в частности в деле Валиевой.
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Александр Скворцов
Дифирамбы юристу будем петь после. Если процесс закончится благоприятно для нас.
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Лизавета Анна -Мария
Ответ Delirium
Тут целый ряд проблем. Вся эта антидопинговая и спортивно-арбитражная движуха построена на базе западной юридической системы (ее нужно досконально знать, постоянно работать в ее рамках). Суды проходят преимущественно на английском языке (нужно владеть им на уровне носителя, чтобы адекватно реагировать на все происходящее). Плюс нужно нарабатывать репутацию годами и десятилетиями. Как итог: в теории вырастить таких юристов можно, но это будет очень дорого и долго. Ну, это даже не вспоминая то, что недавними санкциями в ряде стран гражданам РФ в принципе запретили заниматься юридической деятельностью.
Соглашусь, но отчасти...
Дипломатическая, к примеру, работа не менее сложная и авторитетная, и требований там не меньше, чем к юристу, однако мы нигде не наблюдаем , чтобы нашу страну представляли дипломаты - иностранцы.
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Anna Morgan
Ответ Слончик
Все наши юристы международники на спорце сидят)
и так везде. Зарядье, парк Галицкого проектировали иностранные бюро. Архитекторы, вы где? Неужели более менее образование в России можно получить только физмат и айти?
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Anna Morgan
Ответ Пьяная Бестия
Они в озоне заказы собирают
страшно становится. чтобы что-то сделать (серьёзный проект) своими силами не обойтись
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Александр
Ответ Александр Скворцов
Дифирамбы юристу будем петь после. Если процесс закончится благоприятно для нас.
для кого для нас??? он интересы РУСАДА представляет против Ками (несогласие с решением ДАК полностью оправдать Ками)...
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