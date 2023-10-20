Гендиректор РУСАДА о выборе британского юриста для слушаний по Валиевой: «Мы абсолютно доверяем его опыту и квалификации»
Гендиректор РУСАДА объяснила выбор британского юриста в деле Камилы Валиевой.
Независимый юрист из Великобритании Грэм Артур продолжит представлять интересы РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS) на слушаниях допинг-дела российской фигуристки.
«Мы много лет уже работаем с Грэмом Артуром. Мы абсолютно доверяем его опыту и квалификации. Поэтому мы доверили ему представление РУСАДА в этом деле. Он также представляет наши интересы в делах других спортсменов.
Рассматриваем вероятность, что он будет представлять интересы по делу о вопросе статуса соответствия РУСАДА», – сказала Вероника Логинова.
В конце сентября в CAS начались слушания по делу Валиевой, они продолжатся 9 и 10 ноября.
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Тем самым подтверждаем, что своими квалификацированными адвокатами мы не располагаем.....Знак вопроса.
Дипломатическая, к примеру, работа не менее сложная и авторитетная, и требований там не меньше, чем к юристу, однако мы нигде не наблюдаем , чтобы нашу страну представляли дипломаты - иностранцы.