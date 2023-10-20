Гендиректор РУСАДА о деле Валиевой: «Слушания продолжаются. В ближайшее время узнаем решение, которое вынесут арбитры CAS»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Вероника Логинова Фигурное катание

В РУСАДА высказались о ходе слушаний по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Слушания по делу россиянки в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжатся 9 и 10 ноября.

«Слушания продолжаются. Все стороны участвуют в процессе. Все документы предоставляются. В ближайшее время узнаем решение, которое вынесут арбитры CAS», – сказала гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

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6 комментариев

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Viks
Ни о чём.
+4
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FanofKamilaValieva
-> Выговор без срока Дисквалификации - по правилами !
Все !
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Елизавета Смородина
Ближайшее время это еще года два?
+2
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RS919
Ответ Katerina Sunny
Раз все стороны такие молодцы, то в ноябре уже должно быть вынесено решение по делу.
После нового года, может быть 😏
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Лакс
Что значит "в ближайшее время"?
Стороны договорились об ускоренном рассмотрении?
Или МОК упросил? Или же США требует?
+3
-3
0
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