Гендиректор РУСАДА о деле Валиевой: «Слушания продолжаются. В ближайшее время узнаем решение, которое вынесут арбитры CAS»
В РУСАДА высказались о ходе слушаний по делу фигуристки Камилы Валиевой.
Слушания по делу россиянки в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжатся 9 и 10 ноября.
«Слушания продолжаются. Все стороны участвуют в процессе. Все документы предоставляются. В ближайшее время узнаем решение, которое вынесут арбитры CAS», – сказала гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.
Вердикт суда по Валиевой нельзя оспорить. Мир признал эту независимость CAS после наказания лыжницы Лазутиной
Все !
Стороны договорились об ускоренном рассмотрении?
Или МОК упросил? Или же США требует?