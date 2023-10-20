Гендиректор РУСАДА о деле Валиевой: «Слушания продолжаются. В ближайшее время узнаем решение, которое вынесут арбитры CAS»

В РУСАДА высказались о ходе слушаний по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Слушания по делу россиянки в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжатся 9 и 10 ноября.

«Слушания продолжаются. Все стороны участвуют в процессе. Все документы предоставляются. В ближайшее время узнаем решение, которое вынесут арбитры CAS», – сказала гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

Вердикт суда по Валиевой нельзя оспорить. Мир признал эту независимость CAS после наказания лыжницы Лазутиной