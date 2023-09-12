Миронова и Устенко поставили произвольный танец по сюжету фильма «Форма воды» и снялись в подводной фотосессии

Фигуристы Миронова и Устенко поставили произвольный танец по фильму «Форма воды».

Партнер выступит в роли человека-амфибии, которого изучают в секретной военной лаборатории, а партнерша – глухонемой уборщицы Элайзы Эспозито. По сюжету фильма между ними возникают чувства.

«Идея лежала с прошлого сезона, я тогда предлагала ее, но верх взяла «Дюна». В конце прошлого сезона Елена Юрьевна Ушакова в соцсетях снова натолкнула нас на идею упоминанием фильма.

Это и привело нас к программе «Форма воды». Этот фильм еще никто на лед не переносил – ни танцоры, ни одиночники, ни парники. Обычно, если в фильме есть лирика, фигуристы сразу ее берут», – сказала Екатерина Миронова.

«Все элементы в программе – новые. У нас три новые поддержки, новый хореоэлемент, вращение», – заявил Евгений Устенко.

«В предыдущих сезонах мы оставляли поддержки, вращения, которые были наработаны, в этом уже не можем себе позволить, тотал-лук новый.

Искали специалистов по языку жестов, чтобы перенести какие-то детали из фильма и погрузиться в образы», – отметила Екатерина.

«Мы доросли до лиричной музыки. Любую программу ты должен катать с пониманием того, что ты катаешь. Детская лирика, подростковая лирика и взрослая лирика – это три разные вещи.

Поскольку мы выходим на серьезный уровень, то надо показывать серьёзные программы, показывать, что мы можем быть разносторонними», – добавил Евгений.

Также дуэт снялся в подводной фотосессии. Фотографии опубликованы на Чемпионат.com.

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