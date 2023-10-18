Катарина Гербольдт: «Туктамышева еще не заявляла о завершении. Надеюсь, что пропуск этого сезона не ставит точку в ее карьере»
Катарина Гербольдт надеется, что Туктамышева продолжит соревноваться.
«Елизавета была примером для многих девочек в связи с последней тенденцией женского одиночного катания – рано заканчивать карьеру. Она была ярким примером того, что можно кататься, будучи намного старше.
Я думаю, многие девушки потеряют своего кумира, того, на кого можно равняться.
Но, с другой стороны, Елизавета еще не заявляла о завершении своей карьеры, поэтому я думаю, что об этом преждевременно говорить. Я надеюсь, что пропуск этого сезона не ставит точку в ее карьере», – сказала экс-фигуристка.
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