Катарина Гербольдт: «Туктамышева еще не заявляла о завершении. Надеюсь, что пропуск этого сезона не ставит точку в ее карьере»

Теги Катарина Гербольдт сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Катарина Гербольдт надеется, что Туктамышева продолжит соревноваться.

«Елизавета была примером для многих девочек в связи с последней тенденцией женского одиночного катания – рано заканчивать карьеру. Она была ярким примером того, что можно кататься, будучи намного старше.

Я думаю, многие девушки потеряют своего кумира, того, на кого можно равняться.

Но, с другой стороны, Елизавета еще не заявляла о завершении своей карьеры, поэтому я думаю, что об этом преждевременно говорить. Я надеюсь, что пропуск этого сезона не ставит точку в ее карьере», – сказала экс-фигуристка.

Не хочу верить, что Туктамышева заканчивает

3 комментария

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Анастасия Прудникова
Есть примеры Алины Загитовой с Евгенией Медведевой, которые фактически завершили. Так понимаю, та же ситуация с Сашей Трусовой и Аней Щербаковой. Посмотрим, как у Лизы будет.
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Любитель_ФК
Гербольт , как что-нибудь скажет, так как в лужу сядет.
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svetlic
Ответ Анастасия Прудникова
Есть примеры Алины Загитовой с Евгенией Медведевой, которые фактически завершили. Так понимаю, та же ситуация с Сашей Трусовой и Аней Щербаковой. Посмотрим, как у Лизы будет.
так и будет
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