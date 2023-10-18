Елена Вайцеховская: «Туктамышева интересна всегда, независимо от того, проигрывает или побеждает. Никакую другую одиночницу из нынешних даже рядом не поставить»
Елена Вайцеховская высказалась о том, что Елизавета Туктамышева пропустит сезон.
«Думаю, не одна я сейчас задаюсь вопросом, почему так горько и досадно от предсказуемого вроде бы решения Лизы Туктамышевой приостановить (читай — завершить) карьеру. И, кажется, нашла ответ.
В линейке достаточно суррогатных турниров с претензией на полноценность во главу встают не результаты, а личные истории фигуристов. Особенно сейчас, когда соревнования только начинаются.
Лиза Туктамышева, несмотря на невероятно длинную карьеру в руках одного и того же тренера, – абсолютный чемпион как по историям, так и по непредсказуемости. Тем фигуристка и интересна, причем всегда. Независимо от того, проигрывает она или побеждает.
Никакую другую одиночницу из нынешних даже рядом не поставить. И как раз сейчас стало до боли очевидно, что из сверкающей пирамидки женского катания вынут краеугольный камень. И решительно некем эту потерю компенсировать», – написала журналистка.
И потом …почему же Вайцеховская столько времени упустила , не восхищаясь Лизой , а всю свою энергию тратила на критику Хрустального ?
Лиза легенда , с долгой достаточно успешной карьерой , находится в хорошей спортивной форме ,решила дальше продолжить катать в шоу ,и жить свою интересную жизнь , молодец ! Пожелаем ей удачи и исполнения желаний !
Однако, жизнь продолжается! Молодые фигуристки приносят радость любителям фигурного катания.
Надо честно признать, что без молодых девочек в последние годы у нашей страны на международных стартах было бы меньше квот, и Туктамышева потеряла бы мотивацию к продолжению собственной карьеры намного раньше.
Туктамышеву есть за что поблагодарить , но только не надо принижать успехи нового поколения, талантливого и артистичного не менее, чем Лиза в свои лучшие годы.
А Лизе удачи во всем.