Елена Вайцеховская: «Туктамышева интересна всегда, независимо от того, проигрывает или побеждает. Никакую другую одиночницу из нынешних даже рядом не поставить»

Теги сборная России Елена Вайцеховская Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елена Вайцеховская высказалась о том, что Елизавета Туктамышева пропустит сезон.

«Думаю, не одна я сейчас задаюсь вопросом, почему так горько и досадно от предсказуемого вроде бы решения Лизы Туктамышевой приостановить (читай — завершить) карьеру. И, кажется, нашла ответ.

В линейке достаточно суррогатных турниров с претензией на полноценность во главу встают не результаты, а личные истории фигуристов. Особенно сейчас, когда соревнования только начинаются.

Лиза Туктамышева, несмотря на невероятно длинную карьеру в руках одного и того же тренера, – абсолютный чемпион как по историям, так и по непредсказуемости. Тем фигуристка и интересна, причем всегда. Независимо от того, проигрывает она или побеждает.

Никакую другую одиночницу из нынешних даже рядом не поставить. И как раз сейчас стало до боли очевидно, что из сверкающей пирамидки женского катания вынут краеугольный камень. И решительно некем эту потерю компенсировать», – написала журналистка.

Не хочу верить, что Туктамышева заканчивает

35 комментариев

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nadenki
Если Туктик настолько интересна, в отличии от других, то почему тётя лена ранее про неё столько, сколько про них, не писала, да и писала ли вообще?
+20
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+19
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Arraches
Сомнительный комплимент , Лиза интересна тем , что много лет тренируется в одном штабе . Это главный показатель успеха ?
И потом …почему же Вайцеховская столько времени упустила , не восхищаясь Лизой , а всю свою энергию тратила на критику Хрустального ?
+14
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+10
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Mari Gams
А что так пафосно и печально )
Лиза легенда , с долгой достаточно успешной карьерой , находится в хорошей спортивной форме ,решила дальше продолжить катать в шоу ,и жить свою интересную жизнь , молодец ! Пожелаем ей удачи и исполнения желаний !
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Agura
Спортивная карьера Туктамышевой естественным образом подошла к концу. Увы, но это закон жизни. Его, как и гравитацию, победить невозможно.
Однако, жизнь продолжается! Молодые фигуристки приносят радость любителям фигурного катания.
Надо честно признать, что без молодых девочек в последние годы у нашей страны на международных стартах было бы меньше квот, и Туктамышева потеряла бы мотивацию к продолжению собственной карьеры намного раньше.
Туктамышеву есть за что поблагодарить , но только не надо принижать успехи нового поколения, талантливого и артистичного не менее, чем Лиза в свои лучшие годы.
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N-fox
Лучше держаться подальше, как от критики Вайцеховской, так и от ее комплиментов.
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Oleandra
Надеюсь, все сожалеющие об уходе Туктамышевой перестанут смотреть вообще нашу женскую одиночку.. и писать про неё)
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oldparakhod
Вайц снова не смогла пройти мимо лужи спокойно..))
А Лизе удачи во всем.
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spboksana
при всём уважении к Лизе, никакую фигуристку рядом не поставить? Это она серьезно?
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ретроградный меркурий
Настолько пафосный пост от Вайц, что я даже не поленился проверить масштаб этого краегольного камня, который вынули из пирамиды фигурного катания, на примере самой же Вайцеховской. Поиск показал, что Туктамышева упоминается в телеграм канале Вайцеховской 17 раз, Медведева 19, Загитова 20, Косторная 25, Щербакова 41, Валиева 59, Трусова 73. Даже слово "Хрустальный" вспоминается чаще - 19 раз, а Тутберидзе - 38. При том, что канал создан в 2021 году. Это к вопросу, о ком самой Вайц интереснее писать.
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imaxim
Ответ Oleandra
ещё неизвестно, кто у кого что украл.
Ура, теория что кругом враги
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Ir2019
Ответ Алеся Ткаченко
Конечно праздник у серых кружочков ,а как же)Давно на пенсию Лизу провожали и наконец-то дождались ухода
Да, нет....они тоже в печали. Скоро совсем без работы останутся.
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Agura
Ответ imaxim
Туктамышева даже в самые свои неудачные сезоны не вылезала бы из мировой шестёрки. Просто конкуренция в России запредельная
Запредельная конкуренция вызвана исключительно мастерством молодежи!
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Tytti
Ответ Arraches
Сомнительный комплимент , Лиза интересна тем , что много лет тренируется в одном штабе . Это главный показатель успеха ? И потом …почему же Вайцеховская столько времени упустила , не восхищаясь Лизой , а всю свою энергию тратила на критику Хрустального ?
Лиза много чем интересна
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imaxim
Ответ Oleandra
ну вы же сами слышали наверно, как Мишина сказала, что Лиза тренируется на шоу.. это что, хорошие выступления после таких тренировок можно было ждать? она посмотрела свои возможности и решила свильнуть.
А до этого 12 сезонов почему-то не свиливала. Вот уж загадка
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imaxim
Ответ Oleandra
тогда и выступала соответственно, на три олимпиады не отобралась.
На последнюю отобралась. Допингистка украла у неё место
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imaxim
Ответ Андрей Рыбалко
Хочется поблагодарить Лизу за длинный путь в ФК, но не нужно обесценивать наше ЖО. Ни одна страна мира за всю историю не рождала столько мировых звезд, которые появились в России за последнее десятилетие. Что касается Лизы, не совсем понимаю, такого количества превосходных степеней. Интересная фигуристка, со своим узнаваемым стилем, но не звезда. Все основные достижения приходятся на 2015 постолимпийский год. От той же Николь Шотт (одногодки)ее отличает относительно стабильный аксель, который она выучила к 12 годам (спасибо Мишину и природной конституции). Лизе большой респект и удачи в новой жизни!
Т.е Туктамышева только трикселем лучше Шотт? Ну и хейтерство)
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private dancer
Ответ nadenki
Если Туктик настолько интересна, в отличии от других, то почему тётя лена ранее про неё столько, сколько про них, не писала, да и писала ли вообще?
В яблочко !
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imaxim
Ответ Oleandra
а что мне отмечать? она и так провалилась бы, если б вошла в сезон..
Это вам так хотелось всегда и хочется) бельмо на глазу же
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imaxim
Ответ Женя Женева
Когда это Лиза была конкурентной этого штаба, она даже с акселями недотягивала до оценок жени с одним флутцом
Например когда была единственной из «неправильных» претенденткой на ОИ и участницей ФГП
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imaxim
Ответ Oleandra
она конкурентка только с помощью грибов была.. но видно сейчас их вообще не за что давать.. пропела всю форму в мексиках и турциях..
Уже вовсю отмечаете?
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