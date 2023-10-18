Елена Вайцеховская: «Туктамышева интересна всегда, независимо от того, проигрывает или побеждает. Никакую другую одиночницу из нынешних даже рядом не поставить»

Елена Вайцеховская высказалась о том, что Елизавета Туктамышева пропустит сезон.

«Думаю, не одна я сейчас задаюсь вопросом, почему так горько и досадно от предсказуемого вроде бы решения Лизы Туктамышевой приостановить (читай — завершить) карьеру. И, кажется, нашла ответ.

В линейке достаточно суррогатных турниров с претензией на полноценность во главу встают не результаты, а личные истории фигуристов. Особенно сейчас, когда соревнования только начинаются.

Лиза Туктамышева, несмотря на невероятно длинную карьеру в руках одного и того же тренера, – абсолютный чемпион как по историям, так и по непредсказуемости. Тем фигуристка и интересна, причем всегда. Независимо от того, проигрывает она или побеждает.

Никакую другую одиночницу из нынешних даже рядом не поставить. И как раз сейчас стало до боли очевидно, что из сверкающей пирамидки женского катания вынут краеугольный камень. И решительно некем эту потерю компенсировать», – написала журналистка.

Не хочу верить, что Туктамышева заканчивает