Елена Радионова: «Надеюсь, Туктамышева найдет в себе силы в следующем сезоне. Может быть, соскучится по своему любимому делу»

Елена Радионова высказалась о решении Елизаветы Туктамышевой пропустить сезон.

«Трудно предположить, что могло повлиять на решение Елизаветы Туктамышевой пропустить сезон. Но еще в начале сезона в ее программах была заметна грусть и лирика.

Жалко, что Елизавета приостанавливает выступления. Надеюсь, что она найдет в себе силы в следующем сезоне. Может быть, соскучится по своему любимому делу.

Жалко, когда такие фигуристки приостанавливают карьеру, потому что мы уже к ней настолько привыкли. Зрителям будет не хватать Елизаветы.

Но есть случаи, когда фигуристки все-таки возвращаются. Все будет зависеть о нее», — сказала Радионова.