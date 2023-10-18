Елена Радионова: «Надеюсь, Туктамышева найдет в себе силы в следующем сезоне. Может быть, соскучится по своему любимому делу»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Елена Радионова Фигурное катание

Елена Радионова высказалась о решении Елизаветы Туктамышевой пропустить сезон.

«Трудно предположить, что могло повлиять на решение Елизаветы Туктамышевой пропустить сезон. Но еще в начале сезона в ее программах была заметна грусть и лирика.

Жалко, что Елизавета приостанавливает выступления. Надеюсь, что она найдет в себе силы в следующем сезоне. Может быть, соскучится по своему любимому делу.

Жалко, когда такие фигуристки приостанавливают карьеру, потому что мы уже к ней настолько привыкли. Зрителям будет не хватать Елизаветы.

Но есть случаи, когда фигуристки все-таки возвращаются. Все будет зависеть о нее», — сказала Радионова.

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5 комментариев

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Мэй Касахара
«Трудно предположить, что могло повлиять на решение Елизаветы..» - сказала Радионовова, которая младше Туктамышевой и при этом когда-то соревновалась с Туктамышевой…
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Anna Stefan
Что тут предполагать - затаскивать в призы её в этом сезоне, очевидно, не обещали. Да и как?🤔
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Brokkoli
Елена премудрая
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Док Аксель
Действительно, трудно предположить. Лизе только 26 лет, а она уже решила приостановить спортивную карьеру или закончить. То ли дело другие, которые заканчивают в 18 - 20 лет, там всё ясно.
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asusp527
Ответ Brokkoli
Елена премудрая
Лена всегда доброжелательна, в отличие от многих...
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