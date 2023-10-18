Татьяна Тарасова: «Валиева так выросла, как никто не растет. Мне даже непонятно, как она не потеряла прыжки»
Татьяна Тарасова оценила спортивную форму Камилы Валиевой.
– Вот скажу как болельщик. Для меня самая сбалансированная фигуристка – это Валиева. Это идеальная спортсменка современности. Я ошибаюсь или нет?
– Ну сейчас мы ее еще не видели.
– Она чуть поправилась. Я видел.
– Она не... Просто она сейчас очень выросла. Она так выросла, как никто не растет. Она просто высокая девушка. И естественно, что она поправилась. Но это уже второе дело. Главное, что она выросла. И мне даже непонятно, как она при том, что выросла и поправилась, не потеряла прыжки.
– Но она не прыгала ни четверной тулуп, ни тройной аксель на контрольных прокатах.
– Я думаю, что она не может этого сейчас сделать.
– А как думаете, сможет?
– Ну она должна привыкнуть, мне кажется. К новому телу. Потому что такая же сильная, – сказала Тарасова в интервью Леониду Слуцкому.
https://fsrussia.ru/news/novosti/sof-ya-samodelkina-vyigrala-gran-pri-v-samare-aleksandra-trusova-zavoevala-serebro-kseniya-gushchina-bronzu
А если вы по кружочкам в телеге судите, то это просто типичное искажение перспективы
Я тоже не понимаю, почему Тарасова из роста Валиевой делает какую-то сенсацию. По меркам ФК она, конечно, выше среднего роста, но это не аномально высокий рост, как у Сафоновой. Теннелл, Костнер, Цурская, Сотскова - все они, думаю, выше Валиевой.
Я сужу не по кружочкам, а по фото и видео с катка. Когда девочки рядом на коньках. И там видно, что Соня выше Саши и вообще както по фигуре крупнее именно по костяку крупнее.
Но спорить не буду.
А Камила Валиева среднего роста, даже чуть пониже Саши Трусовой. У Саши 165 см.