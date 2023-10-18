Татьяна Тарасова: «Валиева так выросла, как никто не растет. Мне даже непонятно, как она не потеряла прыжки»

Татьяна Тарасова оценила спортивную форму Камилы Валиевой.

– Вот скажу как болельщик. Для меня самая сбалансированная фигуристка – это . Это идеальная спортсменка современности. Я ошибаюсь или нет?

– Ну сейчас мы ее еще не видели.

– Она чуть поправилась. Я видел.

– Она не... Просто она сейчас очень выросла. Она так выросла, как никто не растет. Она просто высокая девушка. И естественно, что она поправилась. Но это уже второе дело. Главное, что она выросла. И мне даже непонятно, как она при том, что выросла и поправилась, не потеряла прыжки.

– Но она не прыгала ни четверной тулуп, ни тройной аксель на контрольных прокатах.

– Я думаю, что она не может этого сейчас сделать.

– А как думаете, сможет?

– Ну она должна привыкнуть, мне кажется. К новому телу. Потому что такая же сильная, – сказала Тарасова в интервью Леониду Слуцкому.