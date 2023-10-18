Татьяна Тарасова: «Валиева так выросла, как никто не растет. Мне даже непонятно, как она не потеряла прыжки»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила спортивную форму Камилы Валиевой.

– Вот скажу как болельщик. Для меня самая сбалансированная фигуристка – это Валиева. Это идеальная спортсменка современности. Я ошибаюсь или нет?

– Ну сейчас мы ее еще не видели.

– Она чуть поправилась. Я видел.

– Она не... Просто она сейчас очень выросла. Она так выросла, как никто не растет. Она просто высокая девушка. И естественно, что она поправилась. Но это уже второе дело. Главное, что она выросла. И мне даже непонятно, как она при том, что выросла и поправилась, не потеряла прыжки.

– Но она не прыгала ни четверной тулуп, ни тройной аксель на контрольных прокатах.

– Я думаю, что она не может этого сейчас сделать.

– А как думаете, сможет?

– Ну она должна привыкнуть, мне кажется. К новому телу. Потому что такая же сильная, – сказала Тарасова в интервью Леониду Слуцкому.

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23 комментария

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ЮИ
Как никто не растет - это сильно конечно... А в целом я рада, что перестали девочек гнобить за вес, гуляющий в пубертат. Как вспомню, что творилось раньше, так вздрогну! Или это и сейчас не на всех распространяется? ;)
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vanessa2021
Ответ Manatusik
Самоделкина 164.
Саша и Соня недавно рядом стояли на коньках -- Соня заметно выше Саши.
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Natalia Solomakha
Кто бы ей намекнул, что Трусова и Щербакова в возрасте Валиевой были в звенящей форме и не потеряли прыжки. А то как-то неловко слушать уже такое.
+11
-6
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Anna
Ответ vanessa2021
Высокие Майя Хромых, Соня Самоделкина, Виктория Сафонова. Они выше 170. А Камила Валиева среднего роста, даже чуть пониже Саши Трусовой. У Саши 165 см.
У Валиевой рост сейчас под 170, Хромых выше, Где-то 174-175
+6
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плюшевая Ракета
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Ответ Natalia Solomakha
Кто бы ей намекнул, что Трусова и Щербакова в возрасте Валиевой были в звенящей форме и не потеряли прыжки. А то как-то неловко слушать уже такое.
Как бэ это был олимпийский сезон, все были в звенящей форме и тем не менее Трусова и Щербакова валили много прыжков...
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Anna
Ответ vanessa2021
Саша и Камила рядом стояли , Камила чуть ниже была. Или вровень с Сашей. Ками среднего роста. И Камила стояла рядом с Марком Кондратюком, на коньках они были, Ками чуть ниже Марка смотрелась. При том, что Саша Трусова вровень с Марком когда они на коньках. Но спорить не буду.
Когда они рядом стояли? В прошлом году? Последний раз была информация, что рост Камилы 168, может осталось столько же, а может ещё подросла
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Док Аксель
Сегодня бенефис Тарасовой на ветке фигурного катания. Обо всем и про себя любимую...
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Fair_play
Ответ Natalia Solomakha
Кто бы ей намекнул, что Трусова и Щербакова в возрасте Валиевой были в звенящей форме и не потеряли прыжки. А то как-то неловко слушать уже такое.
Трусова и Щербакова были мотивированы олимпиадой, поэтому и сидели на сухарях и воде образно говоря, особенно Анна, по её же словам. В результате и выглядели как подростки. А как только вошли в свой нормальный вес, сразу рассыпались. В свою очередь Валиева выиграла прыжковый турнир в плюс минус естественном весе
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Владислава Крюкова
Ответ Natalia Solomakha
Кто бы ей намекнул, что Трусова и Щербакова в возрасте Валиевой были в звенящей форме и не потеряли прыжки. А то как-то неловко слушать уже такое.
Трусова и Щербакова в возрасте Камилы были в олимпийской форме. Это некорректно вообще сравнивать.
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Charliz
Ответ vanessa2021
Высокие Майя Хромых, Соня Самоделкина, Виктория Сафонова. Они выше 170. А Камила Валиева среднего роста, даже чуть пониже Саши Трусовой. У Саши 165 см.
Разве ниже?
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ретроградный меркурий
Ответ vanessa2021
Саша и Соня недавно рядом стояли на коньках -- Соня заметно выше Саши.
Соня одного роста с Сашей. Можете убедиться:
https://fsrussia.ru/news/novosti/sof-ya-samodelkina-vyigrala-gran-pri-v-samare-aleksandra-trusova-zavoevala-serebro-kseniya-gushchina-bronzu
А если вы по кружочкам в телеге судите, то это просто типичное искажение перспективы
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Жизненная
Ответ Владислава Крюкова
Трусова и Щербакова в возрасте Камилы были в олимпийской форме. Это некорректно вообще сравнивать.
Саша и Аня в возрасте Ками никогда не были с таким ростом...и не будут уже
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Мэй Касахара
Ответ ретроградный меркурий
Хромых высокая - около 170, Сафонова еще выше - 174, а Валиева, Трусова и Самоделкина сейчас примерно одного роста, около 165 см. Я тоже не понимаю, почему Тарасова из роста Валиевой делает какую-то сенсацию. По меркам ФК она, конечно, выше среднего роста, но это не аномально высокий рост, как у Сафоновой. Теннелл, Костнер, Цурская, Сотскова - все они, думаю, выше Валиевой.
Ну Камила явно смотрится крупнее (дело не только в росте) Трусовой и Самоделкиной, а у Костнер, Сотсковой и Цурской контента Валиевой не было.
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nina1212
Ответ Anna
У Валиевой рост сейчас под 170, Хромых выше, Где-то 174-175
да, Майя 175 см. На ОПах Гришин сказал во время комментирования
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ретроградный меркурий
Ответ vanessa2021
Высокие Майя Хромых, Соня Самоделкина, Виктория Сафонова. Они выше 170. А Камила Валиева среднего роста, даже чуть пониже Саши Трусовой. У Саши 165 см.
Хромых высокая - около 170, Сафонова еще выше - 174, а Валиева, Трусова и Самоделкина сейчас примерно одного роста, около 165 см.
Я тоже не понимаю, почему Тарасова из роста Валиевой делает какую-то сенсацию. По меркам ФК она, конечно, выше среднего роста, но это не аномально высокий рост, как у Сафоновой. Теннелл, Костнер, Цурская, Сотскова - все они, думаю, выше Валиевой.
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vanessa2021
Ответ ретроградный меркурий
Соня одного роста с Сашей. Можете убедиться: https://fsrussia.ru/news/novosti/sof-ya-samodelkina-vyigrala-gran-pri-v-samare-aleksandra-trusova-zavoevala-serebro-kseniya-gushchina-bronzu А если вы по кружочкам в телеге судите, то это просто типичное искажение перспективы
Год назад Соня Самоделкина и Саша Трусова были одного роста. Но Саше уже исполнилось 18 лет и больше не росла. А Соня за год еще вытянулась.
Я сужу не по кружочкам, а по фото и видео с катка. Когда девочки рядом на коньках. И там видно, что Соня выше Саши и вообще както по фигуре крупнее именно по костяку крупнее.
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vanessa2021
Ответ Anna
У Валиевой рост сейчас под 170, Хромых выше, Где-то 174-175
Саша и Камила рядом стояли , Камила чуть ниже была. Или вровень с Сашей. Ками среднего роста. И Камила стояла рядом с Марком Кондратюком, на коньках они были, Ками чуть ниже Марка смотрелась. При том, что Саша Трусова вровень с Марком когда они на коньках.

Но спорить не буду.
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Manatusik
Ответ vanessa2021
Высокие Майя Хромых, Соня Самоделкина, Виктория Сафонова. Они выше 170. А Камила Валиева среднего роста, даже чуть пониже Саши Трусовой. У Саши 165 см.
Самоделкина 164.
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конёк
А она хотела чтобы Валиева потеряла прыжки?
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vanessa2021
Высокие Майя Хромых, Соня Самоделкина, Виктория Сафонова. Они выше 170.

А Камила Валиева среднего роста, даже чуть пониже Саши Трусовой. У Саши 165 см.
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