Тренеры не хотят работать с Ангелополом из-за последних событий, в которых он занял спорную позицию (ТАСС)

Тренеры не хотят работать с Ангелополом из-за последних связанных с ним событий.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«У специалистов на данном этапе нет особого желания работать с этим фигуристом в связи с его антропометрическими данными и последними событиями, в которых он занял достаточно спорную позицию», – сообщил источник, отметив, что Ангелопол столкнулся с проблемой поиска катков для постоянных тренировок.

Ангелопол выступал с в танцах на льду, пара тренировалась в группе . В конце лета Ангелопол предложил Кагановской подписать контракт, исходя из которого она должна была обеспечивать партнера всем, на что не выделяет средства Федерация фигурного катания России.

В итоге дуэт распался, и Ангелопол покинул группу Крыловой.

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