Тренеры не хотят работать с Ангелополом из-за последних событий, в которых он занял спорную позицию (ТАСС)
Тренеры не хотят работать с Ангелополом из-за последних связанных с ним событий.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«У специалистов на данном этапе нет особого желания работать с этим фигуристом в связи с его антропометрическими данными и последними событиями, в которых он занял достаточно спорную позицию», – сообщил источник, отметив, что Ангелопол столкнулся с проблемой поиска катков для постоянных тренировок.
Ангелопол выступал с Василисой Кагановской в танцах на льду, пара тренировалась в группе Анжелики Крыловой. В конце лета Ангелопол предложил Кагановской подписать контракт, исходя из которого она должна была обеспечивать партнера всем, на что не выделяет средства Федерация фигурного катания России.
В итоге дуэт распался, и Ангелопол покинул группу Крыловой.
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Если повезет - годик на катках в торговых центрах помыкается, поумнеет и найдет сердобольного тренера, готового его взять на условиях закрытого рта и конской пахоты.
Чего ему и желаю.
А ситуация послужит хорошим уроком, причем не только ему, но и всем остальным венценосным.
Обещал вести себя как мужик, а сам вывалил в прессу обидки через маму.
Если не хотят - то ничего удивительного в этом нет, мальчик талантливый, но с таким характером кому такое добро нужно?
Да вот хрен! Лишение любых карьерных перспектив станет для него достойным наказанием, и другие, глядишь, лишний раз задумаются, к чему может привести потеря связи с реальностью на фоне успехов.
Только я бы заранее предупредил, какая будет месть за уничтожение пары.