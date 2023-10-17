Тренеры не хотят работать с Ангелополом из-за последних событий, в которых он занял спорную позицию (ТАСС)

Теги Анжелика Крылова Федерация фигурного катания Канады ТАСС Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Тренеры не хотят работать с Ангелополом из-за последних связанных с ним событий.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

«У специалистов на данном этапе нет особого желания работать с этим фигуристом в связи с его антропометрическими данными и последними событиями, в которых он занял достаточно спорную позицию», – сообщил источник, отметив, что Ангелопол столкнулся с проблемой поиска катков для постоянных тренировок.

Ангелопол выступал с Василисой Кагановской в танцах на льду, пара тренировалась в группе Анжелики Крыловой. В конце лета Ангелопол предложил Кагановской подписать контракт, исходя из которого она должна была обеспечивать партнера всем, на что не выделяет средства Федерация фигурного катания России. 

В итоге дуэт распался, и Ангелопол покинул группу Крыловой. 

Кто виноват в ссоре фигуристов из-за контракта? О бессмысленном расставании Ангелопола и Кагановской

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53 комментария

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Brokkoli
Под антропометрическими данными имеется ввиду непропорционально большая корона на голове Валерика
+48
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+46
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Оле-Лукойе
Ответ Viks
Тренеры не хотят работать " --- Не хотят или им запретили? Тренеры в государственных конторах числятся и зарплату получают? Если да, то кто им позволил не хотеть выполнять служебные обязанности?
Вы в курсе, что это не рабство? Тренер вполне может отказаться с кем-то работать, это нормально.
+17
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+16
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Dina2
Однако, Бог отвёл Василису от такого партнёра.
+15
-2
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Revery
Что и требовалось доказать. Организовал себе Валера волчий билет. А ведь жил - не тужил, обласканный федрой, поклонниками и тренерами.
Если повезет - годик на катках в торговых центрах помыкается, поумнеет и найдет сердобольного тренера, готового его взять на условиях закрытого рта и конской пахоты.
Чего ему и желаю.
А ситуация послужит хорошим уроком, причем не только ему, но и всем остальным венценосным.
+14
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+13
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Kareglazaya
Не удивительно. Если человек так легко бросил тренера и партнершу, с которыми работал много лет, то вполне возможно, что так же поступит и со следующим тренером и партнершей. Никто не хочет потратить много сил на подготовку, а потом остаться ни с чем.
+13
-2
+11
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Orange carrot
Ответ Алексей Токарев
Надеюсь он найдёт тренера. Что то много на него негатива льют, почём зря. То что он бросил партнёршу перед сезоном это плохо, но всё остальное ерунда.
Тут еще как бросил.
Обещал вести себя как мужик, а сам вывалил в прессу обидки через маму.
+10
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+9
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elene.elene
Вряд ли есть очередь из тренеров его брать. Партнершу ему надо найти еще. Да и мало у кого из тренеров найдется такая "лопата", чтобы сбить его "корону".
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Vendetta4111323
Пффф, я еще при распаде писала, что он со своим ростом 175 не так много кого найдет
+7
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Мурманчанин37
Вот это больше похоже на правду
+7
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Оле-Лукойе
Подождите, так тренеры не хотят работать, или им запретили? Разные же вещи.
Если не хотят - то ничего удивительного в этом нет, мальчик талантливый, но с таким характером кому такое добро нужно?
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Karina kolesnikova
Спорная позиция по последним событиям - это отличная формулировка, просто сразу все становится понятно :))
+6
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Мороженко
Ответ Brokkoli
Под антропометрическими данными имеется ввиду непропорционально большая корона на голове Валерика
И достаточно низкий рост для танцев
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Revery
Ответ БезызбежноНаКрасный
ему маму свою благодарить надо за это
В его возрасте уже можно и собственной головой иногда думать. Но да, в разводе, как говорится, всегда виноваты оба. Муж и его мама))
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Orange carrot
А все тренеры должны что ли в очередь встать поработать с этим продавцом мерчей? Все просто мечтают себе посадить на шею головную боль.
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Heopsa
Бесплатные шнурки дорого ему стоили в итоге.
+4
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Defender64
Вот и правильно! Человек обнаглел настолько, что позволил себе умножить на ноль совместный труд с другими людьми, которые, между прочим, тоже не Ваньку валяли, извините меня. Разрушил нашу надежду получить топ-дуэт в танцах, который был бы не хуже Синицыной-Кацалапова. И повёл себя по-свински. При этом считая себя королём, которому всё сойдёт с рук.
Да вот хрен! Лишение любых карьерных перспектив станет для него достойным наказанием, и другие, глядишь, лишний раз задумаются, к чему может привести потеря связи с реальностью на фоне успехов.
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Бетси Тверская
Ответ Karina kolesnikova
Спорная позиция по последним событиям - это отличная формулировка, просто сразу все становится понятно :))
Да вообще огонь-формулировка. Какой креативный источник)
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Mari Gams
Нет особого желания или есть особое распоряжение ?
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Лакс
Ответ Viks
Тренеры не хотят работать " --- Не хотят или им запретили? Тренеры в государственных конторах числятся и зарплату получают? Если да, то кто им позволил не хотеть выполнять служебные обязанности?
не все тренеры "в государственных конторах"
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Defender64
Ответ Maturmalai
Так не хотят, или им запретили? Которому новостному агентству можно больше доверять: ТАСС или РИА Новости?
Вот я бы на месте федры запретил. Такими же инструментами, которыми Гуменник программы лишился.
Только я бы заранее предупредил, какая будет месть за уничтожение пары.
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Андор
Ответ Karina kolesnikova
Спорная позиция по последним событиям - это отличная формулировка, просто сразу все становится понятно :))
так он за Палестину или за Израиль?
+2
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Лакс
Ответ Dina2
Однако, Бог отвёл Василису от такого партнёра.
нет, это он сам. Бог раньше должен был.
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Revery
Что и требовалось доказать. Организовал себе Валера волчий билет. А ведь жил - не тужил, обласканный федрой, поклонниками и тренерами. Если повезет - годик на катках в торговых центрах помыкается, поумнеет и найдет сердобольного тренера, готового его взять на условиях закрытого рта и конской пахоты. Чего ему и желаю. А ситуация послужит хорошим уроком, причем не только ему, но и всем остальным венценосным.
ему маму свою благодарить надо за это
+2
0
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elenaa
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ну уж если мамаКостылева находит каждый год и чаще новый штаб для своей дочери. На текущий уже начала набрасывать, но Лютиков пока держится. Уж кому-кому, а им в этой логике давно б все двери закрыли.
ну Лена Костылева очень талантлива, а Ангелопол как многие
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Mari Gams
Ответ Revery
А что, думаете большая очередь из желающих посадить себе на шею капризного маменькиного сынка без царя в голове, способного кинуть партнершу, тренера и федерацию за две недели до сезона?
Я об этом не думаю )
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