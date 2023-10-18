Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Дуэты представят ритм-танцы

Теги сборная России результаты танцы на льду Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

18 октября на Гран-при России среди юниоров в Омске дуэты покажут ритм-танцы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Танцы на льду, КМС

Ритм-танец

Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Список участников будет опубликован позднее.

Расписание второго этапа Гран-при России в Омске: там выступят Кондратюк, Петросян, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница

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