Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Пары выступят с короткими программами
18 октября пары покажут короткие программы на юниорском Гран-при России в Омске.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
2-й этап
«Сердце Сибири»
Омск
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Список участников будет опубликован позднее.
Расписание второго этапа Гран-при России в Омске: там выступят Кондратюк, Петросян, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница
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