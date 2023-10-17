Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Пары выступят с короткими программами

18 октября пары покажут короткие программы на юниорском Гран-при России в Омске.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Список участников будет опубликован позднее.

Расписание второго этапа Гран-при России в Омске: там выступят Кондратюк, Петросян, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница