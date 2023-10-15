Девид Нарижный: «Еще начало сезона, нормальный рабочий прокат. Ничего сверхъестественного не показали»

Хавронина и Нарижный оценили выступление на Гран-при России в Уфе.

Фигуристы заняли второе место в соревнованиях танцоров на льду.

: Сегодня не плачем. Настроение в целом хорошее, прокат удался на данный момент подготовки. Все хорошо.

Нарижный: В целом нормально было. Не сказал бы, что это было самое легкое или самое лучшее выступление. Еще начало сезона, нормальный рабочий прокат. Ничего сверхъестественного не показали.

Хавронина: На сегодняшний день справились. Мы немножко приболели, и для данного состояния было нормально. Сейчас чувствуем себя хорошо, но немножко устали. У нас будет месяц до этапа в Самаре, будет время исправить ошибки и передохнуть. Выполнили ли цели, которые поставили на этот этап? В целом да. Конечно, цели всегда самые высокие, но на данном этапе мы собой довольны.

: Как удалось настроиться после вчерашнего дня? Это нам Саша Бойкова помогла.

Хавронина: Мы общаемся с Димой (Козловским) и с Сашей, и она отправила нам голосовое: «Что ты там плачешь? Все отлично! Ты что, из-за поддержки расстроилась?» Вчера я поплакала, но потом пришла, покушала, поспала. И во время произвольного я вообще не помнила, что было вчера, не было никаких расстройств. Новый танец, новый день.