Наталья Бестемьянова: «Я потрясена выступлением Савосина. Просто его не узнаю, будто это другой человек»
Наталья Бестемьянова заявила, что потрясена прокатом фигуриста Романа Савосина.
Сегодня 23-летний спортсмен выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Уфе.
«Я потрясена выступлением Романа Савосина, которого мы не видели больше года. Я даже не могла себе представить, что человек мог вот так преобразиться. Я его просто не узнаю, будто это другой человек!
Я очень хорошо его знаю: мы приглашали его на выступление в театр, делали спектакль в Казахстане памяти Дениса Тена, я помогала Роману с программами пару лет назад, то есть это для меня не новый человек.
Вдруг я вижу пластичного фигуриста, потрясающе владеющего всеми четверными! Очень за него рада. Для меня это главное событие дня», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.
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