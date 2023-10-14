Наталья Бестемьянова: «Я потрясена выступлением Савосина. Просто его не узнаю, будто это другой человек»

Теги сборная России сборная Казахстана Денис Тен мужское катание Наталья Бестемьянова Роман Савосин Фигурное катание

Наталья Бестемьянова заявила, что потрясена прокатом фигуриста Романа Савосина.

Сегодня 23-летний спортсмен выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Уфе.

«Я потрясена выступлением Романа Савосина, которого мы не видели больше года. Я даже не могла себе представить, что человек мог вот так преобразиться. Я его просто не узнаю, будто это другой человек!

Я очень хорошо его знаю: мы приглашали его на выступление в театр, делали спектакль в Казахстане памяти Дениса Тена, я помогала Роману с программами пару лет назад, то есть это для меня не новый человек.

Вдруг я вижу пластичного фигуриста, потрясающе владеющего всеми четверными! Очень за него рада. Для меня это главное событие дня», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.

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1 комментарий

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Михаил Соколов
Очень круто выступил!
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