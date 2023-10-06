Роман Савосин: «Переход в Казахстан не планировался. Возможность, наверное, была, но, как видите, я в России катаюсь»

Российский фигурист Роман Савосин опроверг информацию о переходе в Казахстан.

О возможном переходе спортсмена сообщалось в сентябре 2022 года. По словам самого Савосина, он работал в Казахстане, но не планировал выступать за сборную этой страны.

– Меня пригласили на мастер‑класс в Казахстан. Там поработал немного, решил остаться, полгода там пробыл и приехал обратно. С апреля начал готовиться к соревнованиям.

– Где именно работали?

– С учениками «Академии Дениса Тена», была своя группа. Помогал готовиться Диасу Жиренбаеву, который представляет Казахстан, он выступал на юниорском чемпионате мира, на чемпионате четырех континентов. Работал с ребятами помладше.

– Что за слух был с переходом? Действительно рассматривали вариант?

– Я на самом деле был удивлен тем, что эта новость вообще появилась, насколько слухи разошлись, что у меня есть какая‑то связь с Казахстаном. Люди стали предполагать, что я собираюсь переходить.

– На деле переход планировался?

– Нет, не планировался. Возможность, наверное, была, но, как видите, я в России катаюсь, – сказал Савосин.