Загитова о Гран-при России в Уфе: «Это большая мотивация для будущего поколения спортсменов. Мы всегда рады популяризации нашего спорта»
Алина Загитова высказалась об этапе Гран-при России по фигурному катанию в Уфе.
Сегодня олимпийская чемпионка выступила с показательным номером на открытии первого этапа российского Гран-при.
«Это большая мотивация для будущего поколения спортсменов. Мы всегда рады популяризации нашего вида спорта.
Это, безусловно, важная часть каждого из нас. Главная мотивация, чтобы приехать сюда, в вашу республику», – приводит слова Загитовой сайт Bash News.
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