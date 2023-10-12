Загитова о Гран-при России в Уфе: «Это большая мотивация для будущего поколения спортсменов. Мы всегда рады популяризации нашего спорта»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Серия Гран-при России Фигурное катание

Алина Загитова высказалась об этапе Гран-при России по фигурному катанию в Уфе.

Сегодня олимпийская чемпионка выступила с показательным номером на открытии первого этапа российского Гран-при.

«Это большая мотивация для будущего поколения спортсменов. Мы всегда рады популяризации нашего вида спорта.

Это, безусловно, важная часть каждого из нас. Главная мотивация, чтобы приехать сюда, в вашу республику», – приводит слова Загитовой сайт Bash News. 

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3 комментария

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Gemma157
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О как.. Еще бы была мотивация с прыжков не падать..
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