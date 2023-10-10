Трусова о чемпионате России по прыжкам: «В той форме, в которой я была в олимпийский год – хотела бы поучаствовать»
Александра Трусова рассказала, хотела ли бы она участвовать в прыжковом турнире.
– Хотела бы поучаствовать в прыжковом чемпионате России?
– Да, наверное, хотела бы. В той форме, в которой я была в олимпийский год – в такой, да, хотела бы. Потому что можно показать много.
Я немного по-другому вижу прыжковый турнир сам по себе. Считаю, что смысл в том, чтобы показать разные прыжки. Показать, что ты умеешь и этот прыжок, и этот, и тот. Некоторые фигуристы лучше прыгают с левой ноги, некоторые – с правой.
– Думала, какие прыжки заявила бы?
– Конечно, лутц. Это самый дорогой прыжок. Еще и самый любимый у меня.
– С кем из фигуристов ты бы посоревновалась (если бы турнир был международным)?
– В той форме, в которой была – с Нэтаном, с Малининым, с Юдзуру, с Шомой. А сейчас? Сейчас я не в той форме, чтобы соревноваться по прыжкам с мужчинами, – сказала фигуристка.
допустить до 18 участников.
и прыгать все 6 прыжков в ФК. Каждый прыжок по очереди. Оборотность - на выбор.
И потом по сумме смотреть.
Тогда это будет не соревнования о том кто как свой любимый прыжок умеет прыгать по 10 раз, а в целом кто как умеет все 6 прыжков ФК исполнять. Даже интрига оставалась бы. Кто то только тройными бы брал, кто то квады полуразученные рисковал прыгал бы новые, т.к. надо добрать до победы перед последним туром и проч.
Можно даж сделать что 1 раз за турнир один любой прыжок на выбор можно перепрыгнуть еще раз.
Саша сказала, что сейчас участвовала бы, если бы у нее была форма ОИ сезона. Но фигуристам на паузе нет смысла набирать форму к одному турниру.