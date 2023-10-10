Трусова о чемпионате России по прыжкам: «В той форме, в которой я была в олимпийский год – хотела бы поучаствовать»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Александра Трусова рассказала, хотела ли бы она участвовать в прыжковом турнире.

– Хотела бы поучаствовать в прыжковом чемпионате России?

– Да, наверное, хотела бы. В той форме, в которой я была в олимпийский год – в такой, да, хотела бы. Потому что можно показать много.

Я немного по-другому вижу прыжковый турнир сам по себе. Считаю, что смысл в том, чтобы показать разные прыжки. Показать, что ты умеешь и этот прыжок, и этот, и тот. Некоторые фигуристы лучше прыгают с левой ноги, некоторые – с правой.

– Думала, какие прыжки заявила бы?

– Конечно, лутц. Это самый дорогой прыжок. Еще и самый любимый у меня.

– С кем из фигуристов ты бы посоревновалась (если бы турнир был международным)?

– В той форме, в которой была – с Нэтаном, с Малининым, с Юдзуру, с Шомой. А сейчас? Сейчас я не в той форме, чтобы соревноваться по прыжкам с мужчинами, – сказала фигуристка.

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21 комментарий

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Иван Иванов
Я бы все таки реорганизовал этот турнир так:
допустить до 18 участников.
и прыгать все 6 прыжков в ФК. Каждый прыжок по очереди. Оборотность - на выбор.
И потом по сумме смотреть.
Тогда это будет не соревнования о том кто как свой любимый прыжок умеет прыгать по 10 раз, а в целом кто как умеет все 6 прыжков ФК исполнять. Даже интрига оставалась бы. Кто то только тройными бы брал, кто то квады полуразученные рисковал прыгал бы новые, т.к. надо добрать до победы перед последним туром и проч.
Можно даж сделать что 1 раз за турнир один любой прыжок на выбор можно перепрыгнуть еще раз.
+22
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+19
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Алексей Токарев
После олимпиады испугалась участвовать в КПК. А теперь рассказывает, что хотела бы поучаствовать.
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Иван Иванов
Ответ tanya_1111
Я турнир смотрела одним глазом мне почему то не сильно интересно, но думаю ваш вариант был бы точно интереснее.
Там просто сейчас это конкурс "любимых прыжков" а не турнир.
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vanessa2021
Ответ Алексей Токарев
После олимпиады испугалась участвовать в КПК. А теперь рассказывает, что хотела бы поучаствовать.
После ОИ не хотела участвовать, эиоцианально выгорела. Кого Саше было бояться в ТОЙ форме.

Саша сказала, что сейчас участвовала бы, если бы у нее была форма ОИ сезона. Но фигуристам на паузе нет смысла набирать форму к одному турниру.
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As per
Ответ Алексей Токарев
Просто у неё кривые прыжки, на первом КПК это было видно, там Аня больше всех набирала баллов. Трусова в программы добавляла больше четверных что бы брать количеством а не качеством.
Кривые прыжки - это явно не про Сашу, скорее про другую девочку. У Саши прыжки очень красивые, высокие и мощные, особенно лутц.
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tanya_1111
Ответ Иван Иванов
Я бы все таки реорганизовал этот турнир так: допустить до 18 участников. и прыгать все 6 прыжков в ФК. Каждый прыжок по очереди. Оборотность - на выбор. И потом по сумме смотреть. Тогда это будет не соревнования о том кто как свой любимый прыжок умеет прыгать по 10 раз, а в целом кто как умеет все 6 прыжков ФК исполнять. Даже интрига оставалась бы. Кто то только тройными бы брал, кто то квады полуразученные рисковал прыгал бы новые, т.к. надо добрать до победы перед последним туром и проч. Можно даж сделать что 1 раз за турнир один любой прыжок на выбор можно перепрыгнуть еще раз.
Я турнир смотрела одним глазом мне почему то не сильно интересно, но думаю ваш вариант был бы точно интереснее.
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Тайга86
Возвращайся, Саша. Чувствуется ведь что скучает. Два квада вполне осилить, этого достаточно. Шоу пошло на пользу, раскрыв ее не только с прыжковой стороны, всё вместе на льду заиграет новыми красками. Всё понимаю, форма, здоровье, мотивация...Но так рано выпадать из обоймы талант не должен, можно было побороться, если есть недосказанность. И соревнования интереснее бы смотрелись. Ну да ладно...Всё помним и восхищаемся. Удачи Саше.
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tanya_1111
Ответ Тайга86
Возвращайся, Саша. Чувствуется ведь что скучает. Два квада вполне осилить, этого достаточно. Шоу пошло на пользу, раскрыв ее не только с прыжковой стороны, всё вместе на льду заиграет новыми красками. Всё понимаю, форма, здоровье, мотивация...Но так рано выпадать из обоймы талант не должен, можно было побороться, если есть недосказанность. И соревнования интереснее бы смотрелись. Ну да ладно...Всё помним и восхищаемся. Удачи Саше.
Все может быть, физически Саша точно может вернуться, глядишь и желание появится )))
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tanya_1111
Ответ Лакс
лутц уже не самый дорогой, поскольку в протоколах турниров был уже и аксель.
Ну это же единичный случай - уникальный можно сказать, тем более только у мужчин.
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Тайга86
Ответ tanya_1111
Все может быть, физически Саша точно может вернуться, глядишь и желание появится )))
Надеюсь на это, может быть окончательно соскучится и стрельнет. Всё равно есть ощущение что она здесь, но пока решила передохнуть...
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Amneris
Ответ Алексей Токарев
После олимпиады испугалась участвовать в КПК. А теперь рассказывает, что хотела бы поучаствовать.
Ну, это не так. Саша была недосягаема в прыжках, как и Камила в эпоху олимпиады (эх, а звучит-то как!).
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tanya_1111
Ответ Алексей Токарев
Просто у неё кривые прыжки, на первом КПК это было видно, там Аня больше всех набирала баллов. Трусова в программы добавляла больше четверных что бы брать количеством а не качеством.
Кривые прыжки не у Саши ))))
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Док Аксель
Много было предложений по регламенту и форме проведения прыжкового турнира. Надеюсь что ФФКР услышит и учтёт эти пожелания при проведении очередного прыжкового турнира.
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svizishlem menotu
Сашуля ты можешь
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Лакс
лутц уже не самый дорогой, поскольку в протоколах турниров был уже и аксель.
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Djusik
Ответ Иван Иванов
Я бы все таки реорганизовал этот турнир так: допустить до 18 участников. и прыгать все 6 прыжков в ФК. Каждый прыжок по очереди. Оборотность - на выбор. И потом по сумме смотреть. Тогда это будет не соревнования о том кто как свой любимый прыжок умеет прыгать по 10 раз, а в целом кто как умеет все 6 прыжков ФК исполнять. Даже интрига оставалась бы. Кто то только тройными бы брал, кто то квады полуразученные рисковал прыгал бы новые, т.к. надо добрать до победы перед последним туром и проч. Можно даж сделать что 1 раз за турнир один любой прыжок на выбор можно перепрыгнуть еще раз.
Совершенно точно так. Меня немного напрягали одни тройные аксели например.
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Алексей Токарев
Ответ Иван Иванов
Я бы все таки реорганизовал этот турнир так: допустить до 18 участников. и прыгать все 6 прыжков в ФК. Каждый прыжок по очереди. Оборотность - на выбор. И потом по сумме смотреть. Тогда это будет не соревнования о том кто как свой любимый прыжок умеет прыгать по 10 раз, а в целом кто как умеет все 6 прыжков ФК исполнять. Даже интрига оставалась бы. Кто то только тройными бы брал, кто то квады полуразученные рисковал прыгал бы новые, т.к. надо добрать до победы перед последним туром и проч. Можно даж сделать что 1 раз за турнир один любой прыжок на выбор можно перепрыгнуть еще раз.
Схватка между отдельными фигуристами интересней. Она держит в напряжении.
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