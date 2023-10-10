Трусова о чемпионате России по прыжкам: «В той форме, в которой я была в олимпийский год – хотела бы поучаствовать»

Александра Трусова рассказала, хотела ли бы она участвовать в прыжковом турнире.

– Хотела бы поучаствовать в прыжковом чемпионате России?

– Да, наверное, хотела бы. В той форме, в которой я была в олимпийский год – в такой, да, хотела бы. Потому что можно показать много.

Я немного по-другому вижу прыжковый турнир сам по себе. Считаю, что смысл в том, чтобы показать разные прыжки. Показать, что ты умеешь и этот прыжок, и этот, и тот. Некоторые фигуристы лучше прыгают с левой ноги, некоторые – с правой.

– Думала, какие прыжки заявила бы?

– Конечно, лутц. Это самый дорогой прыжок. Еще и самый любимый у меня.

– С кем из фигуристов ты бы посоревновалась (если бы турнир был международным)?

– В той форме, в которой была – с Нэтаном, с Малининым, с Юдзуру, с Шомой. А сейчас? Сейчас я не в той форме, чтобы соревноваться по прыжкам с мужчинами, – сказала фигуристка.