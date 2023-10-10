Трусова о попытках прыгнуть пятерной: «На удочке получалось – на удочке несложно. А без удочки, конечно, нет»

Фигуристка Александра Трусова рассказала о попытках пятерных прыжков.

– Как давно ты прыгала четверной риттбергер?

– Последний раз прыгала после Олимпиады. Я тогда пробовала все что можно, включая пятерной лутц, каскад четыре – четыре, четыре – ойлер – четыре. Все пыталась, пробовала. Не учила, а просто пробовала – было интересно. Риттбергер делала в степ-аут.

Но когда я выезжала чисто, я делала его без рук, а после Олимпиады пробовала с руками – и вот в степ-аут только получалось.

– Ты пробовала пятерной на удочке?

– И так, и так.

– Получалось?

– Нет. Ну на удочке получалось – на удочке несложно. А без удочки, конечно, нет.

– Получилось ли выехать каскад четыре – четыре?

– Если бы это получилось, я бы это выложила. Я все попробовала, но я понимала, что для этого нужно очень много работать, очень много готовиться. Это было чисто попробовать – никакой цели в этом не было. Если бы была, тогда, может быть, и получилось бы.

– Были ли мысли вставить в программу четверной риттбергер?

– Не было, потому что, во-первых, я его никогда стабильно не прыгала, чтобы каждый день прыгать и выезжать. И у меня уже настолько сложная была программа – я не собиралась вставлять четверной риттбергер. Я собиралась делать тройной аксель вместо двойного, даже пыталась в олимпийский сезон, но это уже было намного сложнее – и мы убрали эту идею.

Могу сказать, что риттбергер самый сложный прыжок – он непредсказуемый, можно всегда слететь с ребра, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022.