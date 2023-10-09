Хореограф о программе Бойковой и Козловского: «Песня «Богема» – про художника, который скучает по своей музе и вспоминает ощущение влюбленности»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Валерия Чистякова Фигурное катание

Хореограф рассказала об идее новой короткой программы Бойковой и Козловского.

Программа поставлена под песню La Boheme Шарля Азнавура.

«На самом деле эту музыку мы нашли очень давно и предложили ребятам. Ребятам она тоже очень понравилась, мы решили, что будем пробовать ставить под нее.

Идея родилась из самой песни. Песня «Богема» – про художника, который скучает по своей музе, с которой он жил на Монмартре, которую он рисовал обнаженной.

И вот он вспоминает свои ощущения сильной влюбленности. А Саша, как мираж, появляется, играет с ним и потом все равно от него ускользает, и он остается один», – сказала Валерия Чистякова.

8 комментариев

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Кокич
Про художника, который продал свой дом,
а на все деньги купил целое море цветов.
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Tatiana Klm
Очень красивая программа получилась, а при чистом прокате — вообще блеск!
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Елена Спирина
Программа красивая! Саше и Диме желаю катать без ошибок, успехов в новом сезоне!
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Здравый@смысл@
Ответ Кокич
Про художника, который продал свой дом, а на все деньги купил целое море цветов.
) оперу Пуччини «Богема» скорее напоминает
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Дружба11
Ответ Tatiana Klm
Очень красивая программа получилась, а при чистом прокате — вообще блеск!
да,прога чудесная,очень понравилась
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Дружба11
Прога красивая.
А Крылова Анжелика в постановке какой из прог участвовала.слишком красивые ноу хау появились
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Док Аксель
Кто скучает и грустит у того душа горит. Веселитесь пока вы молоды.
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Tatiana Klm
Ответ Дружба11
Прога красивая. А Крылова Анжелика в постановке какой из прог участвовала.слишком красивые ноу хау появились
Произвольную им ставила вместе с Морошкиным.
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