Хореограф о программе Бойковой и Козловского: «Песня «Богема» – про художника, который скучает по своей музе и вспоминает ощущение влюбленности»
Хореограф рассказала об идее новой короткой программы Бойковой и Козловского.
Программа поставлена под песню La Boheme Шарля Азнавура.
«На самом деле эту музыку мы нашли очень давно и предложили ребятам. Ребятам она тоже очень понравилась, мы решили, что будем пробовать ставить под нее.
Идея родилась из самой песни. Песня «Богема» – про художника, который скучает по своей музе, с которой он жил на Монмартре, которую он рисовал обнаженной.
И вот он вспоминает свои ощущения сильной влюбленности. А Саша, как мираж, появляется, играет с ним и потом все равно от него ускользает, и он остается один», – сказала Валерия Чистякова.
а на все деньги купил целое море цветов.
А Крылова Анжелика в постановке какой из прог участвовала.слишком красивые ноу хау появились