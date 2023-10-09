Хореограф о программе Бойковой и Козловского: «Песня «Богема» – про художника, который скучает по своей музе и вспоминает ощущение влюбленности»

Хореограф рассказала об идее новой короткой программы Бойковой и Козловского.

Программа поставлена под песню La Boheme Шарля Азнавура.

«На самом деле эту музыку мы нашли очень давно и предложили ребятам. Ребятам она тоже очень понравилась, мы решили, что будем пробовать ставить под нее.

Идея родилась из самой песни. Песня «Богема» – про художника, который скучает по своей музе, с которой он жил на Монмартре, которую он рисовал обнаженной.

И вот он вспоминает свои ощущения сильной влюбленности. А Саша, как мираж, появляется, играет с ним и потом все равно от него ускользает, и он остается один», – сказала Валерия Чистякова.