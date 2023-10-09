«Будет очень красиво». Академия Плющенко показала, как Самоделкина работает с Косторной над новой программой
Академия Плющенко показала, как Косторная ставит новую программу Самоделкиной.
Фигуристка Софья Самоделкина перешла к Плющенко в сентябре этого года.
«Софья Самоделкина приступила к работе над новой программой с Аленой Косторной, постановщиком программ.
Будет очень красиво🔥😉 Всем хорошего настроения😊» – сообщается в соцсетях академии.
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