«Будет очень красиво». Академия Плющенко показала, как Самоделкина работает с Косторной над новой программой

Теги женское катание Алена Косторная Академия Плющенко Софья Самоделкина Фигурное катание

Академия Плющенко показала, как Косторная ставит новую программу Самоделкиной.

Фигуристка Софья Самоделкина перешла к Плющенко в сентябре этого года. 

«Софья Самоделкина приступила к работе над новой программой с Аленой Косторной, постановщиком программ.

Будет очень красиво🔥😉 Всем хорошего настроения😊» – сообщается в соцсетях академии.

Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?

8 комментариев

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N-fox
Зачем рассказывать, как будет красиво. Покажите готовую работу, или хотя бы нормальный фрагмент. А так мы видим, как девочки одну позу вычищают, и еще, как Плющенко что-то ручками "взлетает", ну и Софа проехалась чуть. Кстати, у хрустальных, когда показывают процесс работы над программой - смотреть очень интересно, берите пример.
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Док Аксель
В АП главное видосики выложить и нахваливать, то чего ещё нет...
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Pennywise
Ну и что это за инсталляция?
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N-fox
Ответ Pennywise
Ну и что это за инсталляция?
Там в телеге еще пара видео, но сильно интереснее не будет)
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Алексей Токарев
У Косторной столько много свободного времени.
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Самая цитируемая и вообще недура
Гелики на катке-лучший мотиватор в АП.
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Arraches
А для чего Софье программа , если она в шоу будет участвовать в какой либо роли ?
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Тайга86
Результат увидим. Но совсем не хочется видеть Алёну в таком качестве сейчас, как-то предпочту в паре с Гошей, оттачивающих элементы и готовящихся в этом сезоне раскрыть себя с новой стороны.
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