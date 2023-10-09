«Будет очень красиво». Академия Плющенко показала, как Самоделкина работает с Косторной над новой программой

Академия Плющенко показала, как Косторная ставит новую программу Самоделкиной.

Фигуристка Софья Самоделкина перешла к Плющенко в сентябре этого года.

« приступила к работе над новой программой с , постановщиком программ.

Будет очень красиво🔥😉 Всем хорошего настроения😊» – сообщается в соцсетях академии.

Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?