Finlandia Trophy. Губанова, Ким Йе Лим, Зиглер, Ватанабе, Паганини выступят с произвольными программами
8 октября на турнире Finlandia Trophy женщины покажут произвольные программы.
Эспоо, Финляндия
Женщины
Произвольная программа
Начало – 15.55 по московскому времени.
Третья разминка
10. Янна Юркинен (Финляндия)
11. Фиона Бомбардье (Канада)
13. Йозефин Тальегард (Швеция)
14. Нелла Пелконен (Финляндия)
15. Алексия Паганини (Швейцария)
Четвертая разминка
16. Анна Пеццетта (Италия)
17. Анастасия Губанова (Грузия)
18. Ринка Ватанабе (Япония)
19. Ава Мари Зиглер (США)
20. Ким Йе Лим (Южная Корея)
После короткой программы
1. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 70,20
2. Ава Мари Зиглер (США) – 65,07
3. Ринка Ватанабе (Япония) – 62,73
4. Анастасия Губанова (Грузия) – 60,62
5. Анна Пеццетта (Италия) – 60,18
6. Алексия Паганини (Швейцария) – 59,60
7. Нелла Пелконен (Финляндия) – 58,78
8. Йозефин Тальегард (Швеция) – 56,88
9. Фиона Бомбардье (Канада) – 53,85
10. Янна Юркинен (Финляндия) – 53,44
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